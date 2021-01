Linda mauri: chi è la protagonista de La caserma? età, lavoro, fidanzato, Instagram - Tutto su di lei

Linda Mauri è una delle protagoniste de La Caserma, il nuovo reality della Rai che si spera possa replicare il successo de Il Collegio. In questo programma i ragazzi vivono una realtà militare, con le stesse regole e attività. Vivranno per un mese in una caserma e saranno sottoposti ad addestramenti, a pressioni, a fare attività sportiva. I concorrenti dovranno lasciare i loro cellulari, indossare le divise e fare attività di addestramento sotto la guida di esperti addestratori militari.

Scopriamo qualcosa in più sulla ragazza.

Linda Mauri nasce nel 1998, ha dunque 22 anni e viene da Nova Milanese, nella provincia di Monza e Brianza, vicino Milano. La ragazza nella vita è una modella e studentessa universitaria, ma allo stesso tempo è una ragazza molto sportiva, pratica acrobatica e pole dance. Nel 2019 ha partecipato alle selezioni di Miss Itali, è infatti una ragazza molto bella. Linda si definisce una ragazza solare e con energia positiva. Partecipa al reality per poter dimostrare di essere al pari del genere maschile e di poterli battere con astuzia ed intelligenza. Su Instagram ha già 18 mila followers, numero destinato a salire.

