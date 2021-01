Luca Ferettini: chi è il protagonista de La Caserma? età, studi, fidanzata, Instagram – Tutto su di lui

By

Luca Ferettini è uno dei protagonisti de La Caserma, nuovo reality della Rai. A partire da questa sera, mercoledì 27 gennaio, il programma andrà in onda in prima serata su Rai Due a partire dalle 21:20. Lo scopo e l’obiettivo del programma è quello di formare dei giovani secondo una rigida impronta militare. I partecipanti de La Caserma saranno addestrati da un gruppo di esperti militari, i quali gli faranno fare sia attività interne che attività all’esterno. I giovani protagonisti indosseranno le divise, lasceranno i telefonini e dovranno sottostare a ferree regole. Ci riusciranno?

Scopriamo qualcosa in più su Luca Ferettini.

Luca Ferettini ha 18 anni, è nato nel 2002 a Roma, ma ben presto si trasferisce a Milano con la famiglia. Frequenta l’Università a Milano e studia Economia. Dalle sue dichiarazioni sappiamo che si sente più romano che milanese. Inoltre Luca ha dichiarato “da adolescente ero una vera testa calda, ora mi ritengo maturato però ci sono dei momenti in cui prevale l’istinto”.

La sua passione per la vita militare, e di conseguenza la sua partecipazione al programma, ha ragioni familiari. Suo nonno era un militare e fin da piccolo gli ha regalato i calendari delle forze armate scatenando in lui questa passione.

Tra le sue passioni troviamo la musica ed è un aspirante artista, vorrebbe fare musica ed infatti scrive già dei testi. Sui suoi profili social al momento non ha molti followers, ma certamente il numero crescere già da questa sera.