Naomi Akano: chi è la protagonista de La Caserma? età, bullismo, origini, influencer,Instagram – Tutto su di lei

Naomi Akano è una delle protagoniste de La Caserma, il nuovo reality della Rai che si spera possa replicare il successo de Il Collegio. In questo programma i ragazzi vivono una realtà militare, con le stesse regole e attività. Vivranno per un mese in una caserma e saranno sottoposti ad addestramenti, a pressioni, a fare attività sportiva. I concorrenti dovranno lasciare i loro cellulari, indossare le divise e fare attività di addestramento sotto la guida di esperti addestratori militari.

Scopriamo qualcosa in più su Naomi Akano.

Naomi Akano è nata l’ 8 ottobre 2001 in Nigeria, ha 19 anni ed all’età di 2 anni è venuta a vivere in Italia. La ragazza ora vive a Modena ed è stata in passato vittima di bullismo in quanto l’unica persona di colore di un’intera scuola. Ha passato periodi bui e difficili ed ha sofferto molto a causa del bullismo. Ora è una vera e propria influencer molto seguita sui social, soprattutto su YouTube e TikTok, dove racconta la sua vita. Tutto questo l’ha aiutata ad accettarsi e farsi scivolare addosso gli attacchi.

Ha deciso di partecipare a La caserma per mettersi in gioco. Vediamo alcuni scatti dai suoi social.