Omar Hussain: chi è il protagonista de La Caserma? età, lavoro, origini, Instagram – Tutto su di lui

Omar Hussain è uno dei protagonisti de La Caserma, nuovo reality della Rai che andrà in onda da questa sera, mercoledì 27 gennaio in prima serata. Lo scopo del programma è quello di far vivere i concorrenti come se fossero dei militari. I partecipanti dovranno sottoporsi ad addestramento militare sotto l’occhio vigile di esperti addestratori militari. Lasceranno i loro cellulari, i loro abiti e le loro acconciatura per vivere per un mese in una caserma. Inoltre dovranno fare le pulizie e badare alle loro camerate. Riusciranno a vivere con regole così ferree?

scopriamo qualcosa in più su Omar Hussain.

Omar Hussain ha 23 anni ed è uno studente di origini italo-pakistane e viene da un paese in provincia di Pistoia, Massa e Cozzile. Il ragazzo ha un quoziente intellettivo molto alto, di 140. Ha una forte passione per la lettura ed il pianoforte. Ama giocare a scacchi e cantare. Il suo sogno è diventare astronauta. In seguito alla separazione dei genitori, ha interrotto i rapporti con suo padre.

