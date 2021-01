Oroscopo Branko domani – giovedì 28 gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Branko per domani giovedì 28 gennaio 2021. Ci lasciamo alle spalle la prima metà della settimana e ci accingiamo a vivere un nuovo giovedì. Cosa avranno in serbo i pianeti per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani giovedì 28 gennaio 2021: Ariete

Domani una bellissima Luna piena nel cielo del Leone ti renderà particolarmente passionale. Non sprecarla! Approfittane, per organizzare una serata speciale a lume di candela.

Previsioni Branko domani giovedì 28 gennaio 2021: Toro

Domani dovrai affrontare un plenilunio piuttosto insidioso. Ti converrà usare estrema cautela, perché il rischio di stress sarà altissimo. Evita di infilarti in qualche discussione e rimanda gli appuntamenti importanti a una giornata migliore.

Oroscopo domani giovedì 28 gennaio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko domani avrai la complicità di una Luna appassionata. Il pianeta risveglierà la tua voglia di amara. D’ora in avanti le occasioni saranno ghiotte: non sprecarle, restandotene fermo!

Previsioni domani giovedì 28 gennaio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko domani una Luna interessante ti regalerà forza e buone intuizioni. Finalmente sentirai la tua rimonta più vicina e tangibile. Per le prossime 24 ore non sottovalutare il tuo intuito!