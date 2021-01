Oroscopo Branko oggi – mercoledì 27 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per oggi mercoledì 27 gennaio 2021. La settimana avanza ed eccoci arrivati già a mercoledì. Cosa avranno in serbo i pianeti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi mercoledì 27 gennaio 2021: Leone

Oggi dovrai usare la massima cautela nel lavoro. È probabile che nel corso della giornata incapperai in una persona decisa a ostacolarti. Se così fosse non dovrai prendere la situazione di petto, ma fare leva su tutta la tua razionalità.

Previsioni Branko oggi mercoledì 27 gennaio 2021: Vergine

Oggi si rivelerà una giornata particolarmente positiva. Nelle prossime ore scoprirai di avere amici fidati, amici felici di sostenerti e di tenderti una mano se ne avrai bisogno. Mai come adesso comprenderai di non essere solo!

Oroscopo oggi mercoledì 27 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di oggi dovrai affilare gli artigli e armarti di grinta e di una valida strategia. Nel corso della giornata sarà facile incappare in una concorrenza particolarmente accesa, ma con impegno e arguzia potrai spuntarla.

Previsioni oggi mercoledì 27 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di oggi una bellissima Luna nel segno del Cancro ti farà andare lontano con i sentimenti. Si preannunciano due giornate che favoriranno l’amore, le emozioni, i rapporti di coppia, le riappacificazioni e i nuovi incontri.