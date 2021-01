Oroscopo di domani, 28 gennaio 2021: previsioni per tutti i segni

Oroscopo di domani 28 gennaio 2021. Vuoi conoscere le previsioni astrologiche per domani riguardo i segni di terra, aria, acqua e fuoco? Sempre più persone ormai si rivolgono all’astrologia per avere un consiglio, una dritta preziosa che li aiuti ad affrontare la giornata. Scoprire cosa riservano le stelle per domani potrebbe darti una marcia in più! Se sei curioso, ecco di seguito le previsioni astrali, segno per segno, dell’oroscopo di domani.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani il nuovo transito della Luna nel segno del Leone ti restituirà la piena forma e l‘ottimismo. Nelle prossime 24 ore emergerà di nuovo con irruenza la tua spicca natura socievole, la voglia di fare nuove conoscenze, anche virtuali. Ciò che più conta sarà liberarsi di quei pesi emotivi che ti porti dietro dal 2020.

Toro

Dovrai fare i conti con la Luna in quadratura: sarà facile sentirsi un po’ affaticati, nervosi. Nel corso della giornata potrebbero nascere dei momenti di disagio con gli altri, ecco perché servirà molta prudenza, specie sul lavoro. Conta fino a dieci prima di aprire bocca!

Gemelli

Con una Luna così bella potrai recuperare il sorriso perso nelle ultime giornate. Meno male, perché stai andando incontro a settimane che richiederanno tutta la tua presenza, il tuo coinvolgimento e la tua motivazione. Se saprai darti da fare e metterti in gioco, potrai ottenere risultati incredibili.

Cancro

Domani e venerdì dovrai evitare di spendere troppi soldi. La giornata non sarà male! Ritroverai più serenità e forse le stelle ti regaleranno perfino qualcosa di bello e inatteso, un evento, un incontro. Non troverai l’amore. Per quello bisognerà attendere ancora un po’.

Leone

Secondo l’oroscopo di domani la Luna transiterà nel tuo segno. Un passaggio che da un lato ti fornirà forza e più ottimismo, dall’altro lato potrebbe crearti qualche nuova complicazione sul lavoro, suscitarti scatti di orgoglio pericolosi, nervosismo o agitazione. Servirà molta prudenza.

Vergine

Avere la Luna alle tue spalle potrebbe comportare qualcosa di buono, per esempio un piccolo e inatteso aiuto. Nel corso della giornata un collaboratore potrebbe tenderti la mano, darti un consiglio prezioso. Venere e Marte in ottima posizione stimoleranno in te la voglia di condivisione, di confidarti con il partner e, nello stesso temp,o risveglieranno la passione.

Bilancia

La Luna nel cielo del Leone ti darà la forza e l’entusiasmo che ti sono mancati nei giorni scorsi. Sarai consapevole dell’imminente grande svolta che sta per esserci nella tua vita. Molto, però, dipenderà da te, da quanto ti metterai in gioco. È tempo di lavorare su qualcosa di nuovo e importante.

Scorpione

Sarà una giornata molto pesante. Non potrebbe essere altrimenti con tutti questi pianeti in quadratura: la Luna, Mercurio, Giove, Saturno. Lo stress si farà sentire parecchio, così come la tensione nervosa e la stanchezza. Ti converrà usare la massima cautela nel relazionarti con gli altri, perché potresti perdere le staffe per un nonnulla.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di domani sarà una giornata da segnare sul calendario. avrai molte stelle dalla tua parte e niente t’impedirà di realizzare i tuoi desideri. Qualcuno, forse, ha già cominciato… Ormai sai bene che la tua rivincita è dietro l’angolo. Febbraio, infatti, sarà un mese che regalerà molte sorprese.

Capricorno

Dovresti fare attenzione con i soldi. Giovedì sarà una giornata risolutiva sul lavoro: qualcuno riuscirà a risolvere un problema, qualcun altro sarà un ottimo mediatore. Ci sarà, infine, chi deciderà di investire del denaro per lavoro, spinto da Giove e Mercurio. Venere nel tuo segno ti ricorderà che l’amore non va trascurato mai.

Acquario

Domani la Luna opposta diventerà una cattiva consigliera. Se non sarai prudente, il pianeta cercherà di farti fare spese pazze, spinto da un’emotività eccessiva. In questa giornata sforzati di contenere la tua agitazione e non distrarti troppo da i tuoi obiettivi finali, perché molto presto potresti concretizzarli.

Pesci

Sarà una giornata che ti porterà a riflettere. Da un po’ di tempo sei piuttosto pensieroso circa l’amore, la tua condizione attuale. Questo varrà ancora di più se da poco hai chiuso una relazione o se stai portando avanti una storia poco convincente. Per queste giornate sii paziente e vedrai che durante il weekend avrai maggiore chiarezza.