Oroscopo di oggi, 27 gennaio 2021: previsioni per tutti i segni

Oroscopo di oggi 27 gennaio 2021. Vuoi scoprire in anticipo le previsioni astrali per domani segno per segno? Sono sempre di più le persone appassionate di astrologia che cercano nelle stelle un segno, un suggerimento prezioso che possa aiutarle ad affrontare la giornata al meglio. Se sei curioso anche tu, leggi di seguito le previsioni astrologiche dell’oroscopo di domani, dedicate ai segni di terra, aria, acqua e fuoco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi sarà una di quelle giornate che ti metterà a dura prova. Anche se le stelle sono favorevoli, nelle prossime ore potresti sentire il peso delle tensioni accumulate nel 2020. Superare tutte le difficoltà nate l’anno scorso non sarà una passeggiata!

Toro

Da settimane ti porti dietro una profonda preoccupazione per la tua condizione economica e lavorativa e oggi non sarà diverso! Il fatto è che non otterrai garanzie fino a primavera inoltrata, per cui dovrai cominciare a farti bastare quello che hai e procedere a piccoli passi.

Gemelli

Sebbene tu sia un segno particolarmente favorito dagli astri, come tutti i segni d’aria, nelle prossime ore dovrai tenere testa a una profonda stanchezza. Da qualche giorno non ti senti in piena forma: forse avresti solo bisogno di un po’ di relax.

Cancro

La Luna transiterà nel tuo cielo, amplificando la tua suscettibilità. Nelle prossime 48 ore ti converrà usare la massima cautela, soprattutto se avrai a che fare con qualche seccatore di troppo. Rinvia gli impegni gravosi a una giornata più tranquilla.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di oggi il transito lunare potrebbe creare una piccola complicazione in famiglia. Come se non bastasse Mercurio, Giove e Saturno da giorni ti causano difficoltà e tensioni sul posto di lavoro. Qualcuno dovrà perfino mollare tutto e ripartire da zero e non sarà affatto facile!

Vergine

Si prospetta un mercoledì decisamente promettente. Sarai favorito dalle due signore dello zodiaco, la Luna e Venere, che ti procureranno un evento positivo, una buona notizia, un invito, qualcosa che i farà senz’altro piacere. Occhio ai colleghi di lavoro invidiosi!

Bilancia

La Luna e Venere in quadratura ti causeranno qualche grattacapo, nel lavoro o in amore. Non scoraggiarti e soprattutto non lasciarti distrarre dai traguardi finali. Questo 2021 potrà ricompensarti di tutte le fatiche compiute l’anno scorso.

Scorpione

Ti aspetta un’altra giornata piuttosto nervosa e stancante. Stai vivendo un periodo molto complicato: le tensioni in amore o in famiglia, le difficoltà di soldi, il lavoro tutto contribuisce a renderti sempre più agitato. Se nel corso della giornata incapperai in chi cercherà di boicottarti, cerca di mantenere il controllo e non andare su tutte le furie.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di oggi la Luna nel segno del Cancro potrebbe causare qualche piccola tensione in famiglia, forse per colpa dei soldi. Potrai, comunque, contrare sulla complicità di un buon Mercurio per trovare una soluzione creativa alle tue difficoltà.

Capricorno

Per questa giornata ti converrà fare lo stretto necessario e nulla di più. La Luna in aspetto opposto potrebbe farti accusare della stanchezza o levarti la lucidità mentale di cui avrai bisogno. Meglio concentrarsi sull’amore o sulla famiglia.

Acquario

Sarà una giornata molto stimolante. Ti sveglierai con il buonumore, il desiderio di occuparti di te stesso, di trascorrere del tempo in compagnia di chi ami, degli amici. Con Mercurio nel segno, poi, i rapporti saranno piacevoli e sereni, i dialoghi distesi.

Pesci

Avrai degli alleati del calibro di Luna, Marte e Venere: dovresti sfruttarli al meglio, dando spazio all’amore, alle emozioni, al rapporto di coppia o ai nuovi incontri. Anche sul lavoro si prospetta una giornata produttiva, anche se le vere soddisfazioni arriveranno verso giugno.