Oroscopo e classifica di domani giovedì 28 gennaio 2021: la rinascita di Bilancia e Sagittario

Ecco l’oroscopo e classifica di domani giovedì 28 gennaio 2021. I giorni della settimana avanzano velocemente e in un attimo eccoci alle porte di un altro giovedì. Quali segni saranno favoriti dagli astri nelle prossime ore? L’Ariete sarà in piena forma, il Toro al contrario si sentirà piuttosto stanco e nervoso. La Bilancia ritroverà forza ed entusiasmo, mentre il Capricorno avrà una giornata produttiva. Vuoi saperne di più? Leggi il seguente oroscopo di domani e scopri la classifica di segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani ti sentirai più in piena forma e avrai voglia di relazionarti con gli altri, stringere nuove amicizie, fare pubbliche relazioni, merito del nuovo passaggio lunare nel segno del Cancro. Asseconda questo impulso e scrollati di dosso la negatività degli ultimi giorni. 5 stelle.

Toro

La Luna in quadratura potrebbe renderti piuttosto affaticato, nervoso. Sarà facile vivere alcuni momenti di disagio, ecco perché occorrerà avere grande prudenza, specie se avrai a che fare con altre persone. Per questo 24 ore ti converrà centellinare le parole che dirai. 2 stelle.

Gemelli

La Luna sarà in aspetto favorevole: si preannuncia una giornata molto promettente! Potrai sfruttarla al meglio, recuperando la serenità che ti è mancata negli ultimi tempi. Sarà un presupposto essenziale per affrontare le prossime settimane in maniera efficace. Se avrai la grinta e la motivazione giuste, potrai ottenere risultati impensabili. 4 stelle.

Cancro

La giornata ti restituirà un po’ di tranquillità in più, ma non l’amore come vorresti tu. Per quello dovrai aspettare le stelle di febbraio e marzo. Nel frattempo, però, potrai vivere un evento piacevole, qualcosa che ti farà stare bene. Cerca solo di essere più oculato nelle spese. 3 stelle.

Leone

Secondo l’oroscopo di domani la Luna nel segno ti offrirà una bella dose di forza e una buona vitalità. Il pianeta, però, sarà in opposizione a Mercurio: come conseguenza potresti avere nuove complicazioni sul lavoro, tensioni o una certa insoddisfazione. In aggiunta Marte in Toro potrebbe renderti piuttosto suscettibile, nervoso e distratto. Dovrai usare la massima cautela. 3 stelle.

Vergine

La Luna nel segno del Leone potrebbe procurarti un piccolo aiuto durante la giornata, forse un collega ti tenderà la mano nel momento della difficoltà. In amore avrai voglia di confidarti con il partner. Avere Venere e Marte in aspetto positivo comporterà un aumento della passione, della carica erotica. 4 stelle.

Bilancia

Una bellissima Luna ti regalerà forza e nuovo entusiasmo. Finalmente avrai l’energia necessaria a buttarti a capofitto sui nuovi progetti, sulle tue idee. Giove in Acquario ti farà assaporare il sentore dell’imminente cambiamento. In questa giornata sentirai più vicina e reale la tua grande svolta. 5 stelle.

Scorpione

Si preannuncia una giornata molto faticosa. Nelle prossime ore dovrai contrastare diversi pianeti in quadratura: la Luna, Marte e Mercurio. Sarà facile diventare nervoso, stressato, agitato e saltare per una banalità. Dovrai usare estrema cautela neri rapporti interpersonali. 2 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di domani sarà una giornata memorabile. Avrai un cielo sgombro da ostacoli e nulla ti impedirà di portare avanti i progetti più ambiziosi. Qualcuno riuscirà già a dare forma a un suo piccolo desiderio. Ormai sei sempre più consapevole del fatto che il tuo riscatto è a portata di mano. Febbraio sarà un mese ricco di opportunità, sul lavoro e in amore. 5 stelle.

Capricorno

Sarà una giornata fruttuosa sul lavoro. Riuscirai a trovare soluzioni efficaci, a mediare o stringere accordi importanti. Attenzione, però, alle tue finanze! Venere nel segno e Marte in aspetto favorevole ti incoraggeranno a non trascurare l’amore, soprattutto durante il prossimo weekend. Giove e Mercurio potrebbero spingerti a investire soldi per la tua professione: muoviti, ma con prudenza e tenendo a mente che i veri profitti arriveranno solo più in là. 4 stelle.

Acquario

La Luna in aspetto opposto ti richiederà particolare prudenza. Nel corso della giornata potrebbe assalirti un po’ di nervosismo: sii prudente con gli altri e non ti buttare nello shopping sfrenato! Chi da tempo è coinvolto in una faccenda legale, dovrà agire con enorme cautela. Tieni duro, perché febbraio sarà un mese davvero promettente! 3 stelle.

Pesci

Nelle prossime ore sentirai l’esigenza di riflettere un po’ sul tuo rapporto di coppia. Il fatto è che che qualcosa ti sta levando serenità da giorni. Forse non hai saputo voltare pagina dopo una separazione recente oppure stai frequentando una persona un po’ troppo prevaricatrice. Per giovedì e venerdì ti converrà avere prudenza e aspettare il weekend per schiarirti le idee. 3 stelle.