Quando esce After 3? Ecco la data ufficiale

Il successo di After trasposizione su pellicola dell’omonimo libro scritto dalla giovane scrittrice Anna Todd nel 2014 è un film appartenente al genere sentimentale/drammatico con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin nei ruoli di Tessa Young e Hardin Scott è testimoniato dagli ottimi incassi al botteghino (quasi 70 milioni di dollari in tutto il mondi) che hanno ampiamente superato il budget di 14 milioni, fattore che ha convinto la produzione a produrre dopo meno di un anno il seguito della pellicola, reso disponibile nei cinema nel settembre del 2020, in ritardo rispetto a quanto inizialmente programmato a causa del Covid.

Quando esce After 3?

Nonostante le critiche che la serie ha ricevuto da parte della critica, la saga di After proseguirà per almeno due capitoli, come hanno reso noto gli stessi attori protagonisti attraverso i propri profili Social nel mese di settembre 2020. La scrittrice Anna Todd ha rivelato l’intenzione di produrre altri film qualora i fans continueranno ad apprezzare la saga. L’arrivo nelle sale di After 3 è previsto per la seconda metà del 2021, anche se l’annuncio ufficiale è previsto nelle prossime settimane.