Quando esce Carnival Row 2? Ecco la data ufficiale

La serie Carival Row, classificabile come fantasy steampunk con protagonista Orlando Bloom e Cara Delevingne ha riscosso un buon successo di pubblico sopratutto grazie alla sceneggiatura sapiente ed al buon ritmo, oltre alle interpretazioni decisamente “a fuoco”, perfettamente calati nell’ambientazione vittoriana della serie, dove convivono oltre agli esseri umani delle creature mitologiche che condizionano la vita delle persone, costringendone lo spostamento forzato in massa. La prima stagione è stata pubblicata sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video anche in italiano il 22 novembre 2019.

Quando esce la seconda stagione?

Nonostante il genere meno “mainstream” di altri, il successo degli 8 episodi che compongono la prima stagione hanno da subito reso ufficiale la produzione di una seconda, come confermato da Orlando Bloom nel marzo 2020, dove ha confermato di ritornare negli Stati Uniti proprio durante l’arrivo del Covid. La struttura stessa della sceneggiatura prevede una temperatura decisamente bassa, quindi le riprese hanno avuto inizio a Praga, nella Repubblica Ceca, dove in estate Cara Delevingne ha confermato di aver già girato gran parte degli 8 episodi previsti anche per la seconda stagione, ma ovviamente la situazione pandemica in peggioramento ha reso impossibile proseguire, sebbene successivamente grazie ad un certo impegno da parte della troupe e dei produttori la riprese sono terminate nella parte finale della scorsa estate, e l’arrivo su Amazon Prime Video dovrebbe concretizzarsi entro il prossimo luglio 2021.

La seconda stagione vedrà il ritorno dei protagonisti sopracitati, oltre a David Gyasi nel ruolo di Agreus, Karla Crome come Tourmaline, Indira Varma nel ruolo di Piety Breakspear, Jared Harris nel ruolo di Absalom Breakspear e Tamzin Merchant nelle vesti di Imogen Spurnrose. Previsto un cameo della cantante Katy Perry, fidanzata del protagonista Orlando Bloom, mentre tra i volti nuovi ricorrenti ci sarà anche Jay Ali, già visto in Daredevil.