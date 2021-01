Questi semi sono ricchi di proprietà benefiche

I semi di lino e di chia sono un alimento molto importanti e hanno parecchie proprietà benefiche e nutrizionali. Oltretutto sono molto Interessanti per la salute dell’intestino. La salvia hispanica e il linum, per esempio, sono spesso utilizzati in Messico e in Guatemala. Oltretutto le origini del loro utilizzo risalire persino fino all’antico Egitto. Ma quali sono le proprietà benefiche di questi semi? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Effetti benefici scientificamente provati

Sembrerebbe che negli ultimi anni, sia stato scientificamente provato che le proprietà di questi semi creino effettivi benefici. Ed è quindi raccomandato inserirli nella propria dieta alimentare. Per questo bisogna dare loro più attenzione sotto molto punti di vista, in questo modo saremo in grado di accrescere il loro apporto benefico.

Come mai questi semi sono importanti?

Questi semi hanno un profilo completo di aminoacidi. Contengono, inoltre, grassi molto ricchi di Omega-3. Sono inoltre molto ricchi di fibre. Contengono anche diversi sali minerali come: ferro, selenio, zinco e calcio. Oltretutto sono ricchi di vitamime come la vitamina C e quelle del gruppo B. Sembrerebbe che i benefici interessino anche la salute del cuore e dei vasi sanguigni grazie all’alto contenuto di Omega-3. L’Omega-3 infatti diminuisce il rischio di malattie cardiovascolari. Riducendo anche il rischio di soffrire di aterosclerosi, ipertensione e infiammazione che cambia i livelli del colesterolo e relative frazioni tra buono e cattivo colesterolo. Specialmente l’ l’intestino ottiene parecchi benefici dall’utilizzo dei semi di chia e di lino. Le fibre infatti sono molto importanti per il regolare funzionamento dell’intestino. Inoltre aiutano anche a rallentare la digestione e l’assorbimento dei grassi e degli zuccheri, aiutando il controllo della glicemia. Questi semi, aiutano anche a non aumentare di peso e a mantenere i cicli della fame sotto controllo. I semi sopracitati, una volta ingeriti, riempiono lo stomaco ed evitano il verificarsi di improvvisi attacchi di fame. Sembrerebbe che mangiare la mattina o durante la merenda, dello yogurt e semi di chia abbassi il senso di fame e che le calorie nel pasto successivo vengano assorbite lentamente. I semi di lino e di chia sembrerebbe abbiano diversi altri benefici per la salute e consumarli tutti i giorni può diventare molto utile.