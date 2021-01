Serie Netflix francesi: ecco le migliori

By

Netflix presenta un catalogo particolarmente vasto e ricco di prodotti interessanti, produzioni originali della piattaforma ma anche serie e film realizzati in maniera indipendente, nonchè lavori sviluppati da diversi paesi del mondo, rendendo lo streaming sempre più ricco di prodotti internazionali.

La Francia è tra i paesi europei che maggiormente contribuisce al riempire il catalogo di Netflix: ecco le serie più interessanti nate da parte dei cugini francesi.

Criminal – Francia

Per chi ama i polizieschi, la serie Criminal rappresenta un vero punto fermo per gli appassionati: la versione francese vede i protagonisti impegnati in azioni di polizia permettendo allo spettatore di entrare a “stretto contatto” con i crimini ed i relativi contesti.

Operazione Amore

Commedia romantica ma comunque “leggera” sulla falsariga di Sex & the City, Operazione Amore è una serie molto apprezzata non solo d’oltralpe ma dal sapore internazionale, sebbene sia ambientata a Parigi e racconta le vicende di Elsa elle sue amiche, che di comune accordo decidono di aiutare l’amica in modi un po’ particolari.

Destini in fiamme

Famosa in Francia con il titolo di Le Bazar de la Charité è una miniserie ambientata nella parigi di fine 800 davvero ben realizzata, basata su un fatto drammatico realmente accaduto, dove durante un evento di beneficienza morirono 126 persone. La storia ruota attorno alle vicissitudini di tre donne.

Black Spot

Interessante serie composta da 16 episodi suddivisi su 2 stagioni, Black Spot è fondamentalmente di stampo poliziesco ma con elementi misteriosi, riuscendo a mixare bene sia ambientazioni e situazioni thriller che il genere esoterico e fantasy (ma non troppo).