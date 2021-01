Cosa guardare su Netflix: ecco alcuni consigli

Decidere cosa guardare su una piattaforma come Netflix, da diversi anni molto presente nelle vite anche degli italiani, può essere una vera impresa: il catalogo infatti è quasi sterminato e viene costantemente aggiornato mese dopo mese con serie e film di nuova produzione ma anche con l’aggiunta di vecchi “classici”. Oggi proveremo a dare qualche consigli in ambito di film.

The Irishman

Il film che il celebre regista Martin Scorsese avrebbe voluto produrre da anni, The Irishman vede il “ritorno” di mostri sacri come Joe Pesci, Al Pacino e Robert De Nirorecitare in un’opera che è talmente enorme che è impossibile riuscire ad apprezzare totalmente con una sola visione. La pellicola racconta la vera storia della sparizione del sindacalista Jimmy Hoffa.

Bastardi senza gloria

Diretto da Quentin Tarantino, Inglourious Basterds è la visione del celebre regista in fatto di anti nazismo, narrando la storia di un gruppo di soldati american ed ebrei che si infilano nelle retrovie della Francia occupata durante il secondo conflitto mondiale che rendono “pan per focaccia” al nemico. Bastardi senza gloria è uno dei film più universalmente apprezzati di Tarantino, pellicola che ha fatto conoscere Christoph Waltz al grande pubblico.

Blade Runner

Anche il film che ha probabilmente ridefinito il concetto di sci-fi (ma non solo) è presente su Netflix: Blade Runner è un film complesso, sfaccettato che all’epoca dell’uscita non riuscì ad essere apprezzato come poi è stato successivamente, al punto da essere considerato uno dei capisaldi della cinematografia del 20esimo secolo.

Se mi lasci ti cancello

Arrivato in Italia con questo discusso titolo (negli USA è Eternal Sunshine of the Spotless Mind), uno dei film più iconici di Jim Carrey, uscito nelle sale nel 2004 ed ha contribuito a far conoscere il grande talento di quest’ultimo anche in ruoli drammatici, diventando un artista a tutto tondo anche grazie a queste opere.