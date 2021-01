Francesca Cipriani: età, lavoro, fidanzato, laurea, Instagram – Tutto su di lei – FOTO

Francesca Cipriani è un personaggio televisivo italiano che questa sera, giovedì 28 gennaio, sarà protagonista della prima serata di Italia Uno con la seconda puntata di La Pupa e il Secchione e viceversa.

Francesca Cipriani, il cui nome completo è Francesca Cipriani D’Altario, nasce a Ppopoli, in provincia di Pescara il 3 luglio 1984. Ha 36 anni e ed è del segno zodiacale del Cancro.

Quando è adolescente, dopo il divorzio dei genitori, va a vivere con la mamma ed il nonno materno. Ben presto inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo e nel 2006 è una delle protagoniste del Grande Fratello. Francesca Cipriani all’interno della casa mostra il suo carattere molto esuberante e si fa notare particolarmente.

Ottiene così ben presto degli altri ruoli in televisione, ma è successo vero e proprio arriva nel 2010 quando partecipa al reality La pupa e il secchione, vincendo il reality. Da questo momento in poi ottiene sempre più successo e viene riconosciuta come la pupa per eccellenza. Nel 2018 partecipa a reality de L’isola dei famosi. Nel 2020 rientro ritorna a La pupa e il secchione e viceversa affiancando Paolo Ruffini nella conduzione.

Viene riconfermata anche per la seconda edizione condotta ad Andrea Pucci.

Francesca Cipriani è attualmente single. Nel corso degli anni è stata legata a diversi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Adil Rami e Giovanni Cottone.

La giovane ha un fisico esplosivo ed un seno rifatto da maggiorata.