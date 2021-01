Francesca Cipriani: quanti ritocchi ha fatto al seno? E qual è la taglia? – FOTO

Francesca Cipriani è un personaggio televisivo molto noto e conosciuto. La ragazza è spesso ospite dei salotti pomeridiani della televisione italiana. Inoltre questa sera, giovedì 28 gennaio, sarà protagonista della prima serata di Italia Uno con la seconda puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa, accanto ad Andrea Pucci.

Francesca Cipriani ha ammesso di aver fatto ricorso più volte alla chirurgia plastica per aumentare la taglia del seno. Negli ultimi anni il su decolleté è sempre più cresciuto e questo ha spesso provocato polemiche. Secondo i medici una dimensione così esagerata di protesi potrebbe causarle dei problemi di salute. Ad ogni modo la pupa per eccellenza non si è mai mostrata pentita delle sue scelte, anzi va sempre molto orgogliosa del suo seno che mostra ben volentieri.

Ma che taglia di seno ha Francesca Cipriani? Ebbene la Cipriani ha una decima di taglia di seno. Guarda qui sotto le foto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial)

