Grande Fratello VIP: Mariateresa Ruta in lacrima per le parole di Stefania – VIDEO

Grande Fratello VIP: Mariateresa Ruta in lacrima per le parole di Stefania

Nella Casa del Grande Fratello c’è aria di discussione, Mariateresa Ruta è in lacrima per le parole di Stefania Orlando.

Dopo un comunicato del GF che ha fatto confrontare i concorrenti sulle loro decisioni riguardanti la finale è nata una discussione tra Mariateresa e Stefania. Quest’ultima ha detto alla Ruta di aver fatto una scelta alla Dayane. Mariateresa si è profondamente offesa ed è scoppiata in lacrime.

Ecco qui il video completo della discussione: