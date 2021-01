Million Day 28 Gennaio: numeri estratti e ritardatari

Million Day 28 Gennaio – Il Million Day è un nuovo gioco a premi gestito da Lottomatica che è partito ufficialmente in Italia il 7 febbraio 2018. Fratello minore del Superenalotto, prevede un’estrazione al giorno alle 19:00 e indovinando tutti e 5 i numeri estratti su 55 si vince un milione di euro.

Dalla sua creazione sono state 144 le persone che sono riuscite ad aggiudicarsi la vincita massima di 1 milioni di euro, mentre lo scorso dicembre, esattamente il giorno 11, c’è stato il record di vincite di un solo giorno, infatti sono stati vinti 5 premi milionari e 264 vincite da 1000 € in tutta Italia. Lo scorso venerdì 15 gennaio è arrivata la terza vincita milionaria del 2021.

Million Day: il regolamento

Million Day 28 gennaio – Il gioco è molto semplice e simile per certi versi al suo fratello più grande, il Superenalotto. La differenza è che invece di sei numeri su novanta se ne devono scegliere cinque su cinquantacinque.

L’altra differenza sostanziale rispetto al Superenalotto è che l’estrazione dei numeri non avviene solo tre volte a settimana ma tutti i giorni alle 19:00.

Si può giocare tutti i giorni fino alle 18.45 e poi, a partire dalle 19.15 per il giorno successivo. L’estrazione avviene quotidianamente alle 19. Ogni giocata costa 1 euro.

Per giocare al Million Day è necessario scegliere 5 numeri tra 1 e 55. Si può giocare in ricevitoria e tabaccheria, ma anche online tramite l’apposito sito e utilizzando l’app dedicata. È possibile aumentare la probabilità di vincere con sistemi da 6 o 9 euro. È possibile fare un abbonamento, al massimo da 20 giocate, per poter giocare per più giorni consecutivi.

Vince un milione di euro chi indovina tutti e cinque i numeri, ma ci sono dei premi anche facendo 2, 3 e 4.

Le vincite

2 numeri: 2 euro.

3 numeri: 50 euro.

4 numeri: 1.000 euro.

5 numeri: 1.000.000 euro.

I numeri ritardatari di oggi 28 gennaio

Million Day 28 gennaio – Con il termine numero ritardatario si vuole indicare il numero di estrazioni Million Day in cui un determinato numero non è stato estratto.

Di seguito riportiamo tutti i numeri ritardatari, in particolare per ogni elemento dell’elenco viene evidenziato a sinistra il numero ed a destra il relativo ritardo. I numeri ritardatari del Million Day sono ordinati in ordine decrescente ovvero dal più grande (maggiore ritardo) al più piccolo (minore ritardo).

Ecco i numeri ritardatari di oggi:

19 – Ritardo 41

28 – Ritardo 38

27 – Ritardo 35

8 – Ritardo 29

25 – Ritardo 26

3 – Ritardo 23

4 – Ritardo 22

6 – Ritardo 19

53 – Ritardo 19

38 – Ritardo 19

18 – Ritardo 16

34 – Ritardo 16

10 – Ritardo 15

I numeri estratti oggi

Riporteremo qui l’estrazione in tempo reale