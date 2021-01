Natalia Titova: età, figli, marito, Instagram- Questa sera 28 gennaio a La Pupa e il Secchione e viceversa – scopri perchè

Natalia Titova è una ballerina ed insegnante di danza russa naturalizzata italiana. La ballerina questa sera, giovedì 28 gennaio, sarà protagonista della prima serata di Italia Uno in quanto ospite alla seconda puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa. La bellissima Natalia avrà il compito di giudicare una sfida di ballo tra le coppie di pupe e secchioni e secchione e pupi.

Natalia Titova nasce a Mosca il 1 marzo 1973, ha dunque quasi 48 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. A soli tre anni già balla ed è un vero e proprio talento. Arriva in Italia nel 1998 per ballare con Simone Di Pasquale, con il quale ha anche una relazione sentimentale. Partecipa a numerose competizioni di danza e le vince. Poi arriva a Ballando con e Stelle e diventa famosa anche in televisione.

Dal 2006 si lega sentimentalmente al nuotatore napoletano Massimiliano Rosolino, conosciuto a Ballando con le stelle. La coppia ha due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sydney.

La Titova è stata anche insegnante della Scuola di Amici ed ora ha aperto una sua Accademy.

Guarda qui sotto qualche scatto dal suo profilo Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natalia Titova (@nataliatitovaofficial)