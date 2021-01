Oroscopo Branko domani – venerdì 29 gennaio 2021 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per domani giovedì 28 gennaio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, dai uno sguardo all’anteprima tratta dall’oroscopo di Branko per domani, rivolta a tutti i segni dello zodiaco. Se, poi, vuoi entrare nel dettaglio, puoi leggere l’oroscopo di Branko per domani dedicato ai primi 4 segni, ai 4 segni di mezzo e infine ai 4 segni finali dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani venerdì 29 gennaio 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Domani l’Ariete ritroverà una bella intesa con il partner, il Toro dovrà fronteggiare dei contrasti in famiglia. I Gemelli avranno l’opportunità di fare un breve viaggio, il Cancro riceverà soldi extra.

Previsioni Branko domani venerdì 29 gennaio 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone dovrà scegliere la strada della mediazione e non reagire d’impulso, la Vergine dovrà fidarsi del proprio intuito. La Bilancia dovrà mettersi in gioco in amore, lo Scorpione avrà un rivale piuttosto agguerrito.

Oroscopo domani venerdì 29 gennaio 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sagittario potrebbe decidersi di iscriversi all’università o a un master, mentre il Capricorno sarà occupato a gestire un conto in comune. L‘Acquario sarà favorito nei contatti e nelle collaborazioni, i Pesci avranno un nuovo incarico sul lavoro.