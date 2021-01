Oroscopo Branko domani – venerdì 29 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani venerdì 29 gennaio 2021. La settimana lavorativa è scivolata via e un nuovo weekend è dietro l’angolo. Cosa avranno in serbo i pianeti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani venerdì 29 gennaio 2021: Leone

Domani ti converrà armarti di buonsenso e diplomazia. Nel corso della giornata sarà facile imbattersi in un nuovo contrasto. Se così fosse, dovresti evitare le reazioni impulsive e optare per la mediazione. Sarà meglio trattare!

Previsioni Branko domani venerdì 29 gennaio 2021: Vergine

Domani sarà una giornata interessante. Se ti troverai in una situazione in apparenza complicata, ti converrà fidarti dell’intuito e mettere da parte la tua tanto amata logica. Per questa volta sarà meglio seguire il cuore e non la testa!

Oroscopo domani venerdì 29 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani ci sarà una Luna splendida proprio nel settore degli incontri. Dovresti sfruttare queste giornate per metterti in gioco in amore, perché le opportunità saranno davvero interessanti!

Previsioni domani venerdì 29 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani si prospetta una giornata molto insidiosa. È probabile che incapperai in un rivale piuttosto agguerrito. Ti converrà reagire con calma e sangue freddo e non farti prendere dall’agitazione.