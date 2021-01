Oroscopo Branko domani – venerdì 29 gennaio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per domani venerdì 29 gennaio 2021. La settimana lavorativa è scivolata via e un nuovo weekend è dietro l’angolo. Cosa avranno in serbo i pianeti per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani venerdì 29 gennaio 2021: Sagittario

Domani si preannuncia una giornata molto stimolante. Giove e Mercurio ti aiuteranno a riprendere in mano un progetto importante o cominciarne uno nuovo. I più giovani potranno decidere di iscriversi all’università o a un master.

Previsioni Branko domani venerdì 29 gennaio 2021: Capricorno

Domani sarai occupato dal alcune questioni di carattere pratico. Più di una Vergine dovrà operare alcune spartizioni, discutere di un conto in comune con l’ex coniuge. Saranno questioni delicate che richiederanno particolare diplomazia.

Oroscopo domani venerdì 29 gennaio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Branko domani le stelle favoriranno le collaborazioni, i contatti e le associazioni. Sarà una giornata molto produttiva per chi vorrà unirsi a un gruppo, fare pubbliche relazioni o formare una squadra di lavoro. Approfittatene!

Previsioni domani venerdì 29 gennaio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata particolarmente proficua sul lavoro. Infatti potresti ottenere, inaspettatamente, un nuovo incarico, fare un avanzamento di carriera.