Oroscopo Branko oggi – giovedì 28 gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Branko per oggi giovedì 28 gennaio 2021. Ci lasciamo alle spalle i primi giorni della settimana, mentre un nuovo giovedì sta per cominciare. Cosa avranno in serbo i pianeti per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi giovedì 28 gennaio 2021: Ariete

Oggi la Luna piena nel cielo del Leone risveglierà la tua natura passionale, sopita da troppo tempo. Sfruttala al meglio, facendo una sorpresa al partner. Perché non organizzi una serata speciale?

Previsioni Branko oggi giovedì 28 gennaio 2021: Toro

Oggi dovrai affrontare un plenilunio particolarmente stressante. Nel corso della giornata sarà facile sentirsi sotto pressione. Per questa ragione ti converrà evitare discussioni e contrasti e rimandare le decisioni importanti a un giorno più sereno.

Oroscopo oggi giovedì 28 gennaio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko oggi avrai la complicità di una bellissima Luna che ti renderà più appassionato che mai. Dovresti approfittarne, per fare qualcosa di bello, per metterti in gioco.

Previsioni oggi giovedì 28 gennaio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko oggi il passaggio lunare nel segno del Leone risveglierà il tuo intuito. Nel corso della giornata potresti avere intuizioni, idee o ispirazioni da non sottovalutare!