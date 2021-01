Oroscopo Branko oggi – giovedì 28 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per oggi giovedì 28 gennaio 2021. Ci lasciamo alle spalle i primi giorni della settimana, mentre un nuovo giovedì sta per cominciare. Cosa avranno in serbo i pianeti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi giovedì 28 gennaio 2021: Leone

Oggi la tua giornata sarà rischiarata da una Luna piena. Attenzione, però, perché la signora dello zodiaco potrebbe suscitare in te qualche scatto di orgoglio pericoloso che ti metterà nei guai. Meglio avere prudenza.

Previsioni Branko oggi giovedì 28 gennaio 2021: Vergine

Oggi potresti essere colto da un’ansia immotivata. Sarà colpa del transito lunare nello spazio zodiacale del Leone. Sbarazzati di ogni timore o preoccupazione senza reale fondamento e vai avanti sicuro per la tua strada.

Oroscopo oggi giovedì 28 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko oggi la Luna diventerà un po’ malandrina. Nel corso della giornata più di una Bilancia potrebbe imbattersi in un colpo di fulmine che non lascerà spazio alla ragione di dire la sua.

Previsioni oggi giovedì 28 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko oggi dovrai contrastare una Luna piuttosto negativa. Nelle prossime ore potresti sentire un po’ di stanchezza, perfino un leggero fastidio fisico. Da quanto tempo non fai un controllo medico?