Oroscopo Branko oggi – giovedì 28 gennaio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per oggi giovedì 28 gennaio 2021. Ci lasciamo alle spalle i primi giorni della settimana, mentre un nuovo giovedì sta per cominciare. Cosa avranno in serbo i pianeti per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi giovedì 28 gennaio 2021: Sagittario

Oggi si preannuncia una giornata grandiosa. Avrai dalla tua parte una schiera di notevoli pianeti, validi alleati nella ricerca della tua strada. Qualcuno, i più giovani, potrebbero trovarla perfino all’estero. Hai mai pensato di studiare lingue?

Previsioni Branko oggi giovedì 28 gennaio 2021: Capricorno

Oggi sarà una giornata piuttosto delicata. È probabile che qualcuno sarà occupato a risolvere una questione personale, forse legata a dei soldi in comune con l’ex coniuge. Confrontati mantenendo il tuo naturale aplomb.

Oroscopo oggi giovedì 28 gennaio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Branko oggi ci sarà un cambio di Luna che potrebbe metterti in difficoltà. Se nel corso della giornata incapperai in un piccolo contrattempo tecnologico, non ti arrabbiare, ma fai una bella risata sopra!

Previsioni oggi giovedì 28 gennaio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko oggi le stelle ti inviteranno a dedicare del tempo alla tecnologica. sarà la giornata più adatta per navigare nel web, cercare nuove opportunità virtuali. Da quanto tempo non aggiorni il tuo profilo Linkedin?