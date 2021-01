Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 28 gennaio al 3 febbraio 2021. Quali consigli preziosi offrirà il famoso astrologo americano ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicate sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana sarà particolarmente proficua. Nelle prossime giornata potrai vincere una delle tante battaglia che stai affrontando con la realtà. E sarà una vittoria reale, concreta!

Toro

Nei prossimi giorni dovrai fermarti e fare l’elenco di tutto ciò che nella tua vita ti sta dando i propri frutti adesso. Un’esperienza fatta in passato che ti sta rivelando lezioni importanti solo ora. Potrai anche iniziare qualcosa di nuovo che avrà il proprio sviluppo più in là.

Gemelli

D’ora in avanti potrai vivere vere e proprie benedizioni, delle esperienze sacre, significative. Quando accadrà, non minimizzarle, ma sii riconoscente e omaggiale nella maniera più giusta.

Cancro

Nei prossimi giorni le stelle favoriranno le collaborazioni con gli altri. Dovresti approfittarne, per allargare la tua rete di contatti, avviare relazioni, partnership che potranno regalarti prosperità e soddisfazioni importanti.

Leone

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana ti inviterà ad ascoltare le tue emozioni. D’ora in poi dovresti cercare di dare più spazio a ciò che provi, prendere contatto con la tua parte più autentica e profonda.

Vergine

Se durante le prossime settimane ti capiterà di dover fare qualcosa di difficile, qualcosa che ti metterà in seria difficoltà, dovrai agire di astuzia. Fingi! Sarà una maniera efficace e furba per ovviare al problema!

Bilancia

Nei prossimi giorni scoprirai di avere alcune lacune importanti, alcuni punti deboli su cui dovrai lavorare. Se proverai ad affrontare le tue mancanze, potrai ottenere dei vantaggi inimmaginabili.

Scorpione

In questo periodo dovresti fermarti e pensare di più a te stesso. Saranno giornate in cui ti converrà occuparti della tua salute, prenderti cura della tua forma fisica, riposare di più e ricaricare le batterie in vista di nuove sfide.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana sarà particolarmente produttiva. Tu avrai un’intelligenza letteralmente potenziata. Sarai in grado di partorire idee incredibili, avrai risorse speciali: cerca di sfruttarle al meglio e non sprecarle in qualche attività di poco conto.

Capricorno

D’ora in avanti le stelle ti incoraggeranno ad assumere un atteggiamento nuovo nei confronti dell’amore. Dovrai cercare di diventare particolarmente concentrato sui particolari, su ogni piccola o grande difficoltà che affronterai con il partner. Non dovrai trascurare nessun dettaglio!

Acquario

Nelle prossime giornate avrai l’opportunità di vivere esperienze incredibili, fantastiche, fuori dall’ordinario. Non dovresti accontentarti di una vita ordinaria, ma accogliere tutte queste occasioni che gli astri ti metteranno davanti.

Pesci

Nei prossimi giorni dovrai impegnarti per curare le tue ferite e non sfrugugliarle. Dovrai provare a buttare acqua dove c’è un incendio e non benzina. Cerca di prenderti cura di te stesso proprio dove qualcosa si è spezzato.