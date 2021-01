Serie Netflix spagnole: CLASSIFICA

Netflix racchiude al suo interno una vera e propria Babele in fatto di produzioni, che provengono letteralmente da ogni parte del mondo, portando la piattaforma di streaming a interessarsi a diversi prodotti locali, sviluppati da studios conosciuti magari inizialmente nel solo paese di origine, fino ad arrivare alle produzioni originali vere e proprie.

La Spagna si è dimostrato uno dei paesi in tal senso più prolifici in assoluto, ecco perchè è possibile stilare una vera e propria lista delle serie Netflix migliori prodotte in terra spagnola.

Vivere senza permesso

Prodotta da Mediaset España e Alea Media, Vivere senza permesso si sviluppa su due stagioni entrambe presenti su Netflix (che ha pubblicato la seconda stagione nel 2020 in maniera quasi ed è incentrata sulla vita di Nemo Bandeira, un uomo d’affari che tuttaviaè riuscito ad avere successo tramite delle attività illegali che dovrà affrontare diversi problemi personali.

Elite

Teen drama molto apprezzato, Elite vede i giovani protagonisti figli di operai affrontare le differenze differenze sociali quando iniziano a frequentare uno dei licei più ricchi ed esclusivi di Spagna dove iniziano a manifestarsi dei crimini ed avvenimenti piuttosto inusuali. La serie è arrivata alla 3° stagione ma è stata già annunciata quella finale.

Vis a Vis e Vis a Vis L’Oasis

Passata un po’ sottotraccia ai più, Vis a Vis è una serie che ha ottenuto ampi consensi in patria, e narra le vicissitudini di un gruppo di donne rinchiuse in un carcere femminile, sopratutto su Macarena Ferreiro che per amore ha commesso un crimine che la porterà a vivere la vita del carcere. Interessante anche il sequel-spin off Vis a Vis L’Oasis.

La casa di carta

Impossibile non citare Casa de Papel, nota anche come La Casa di Carta, la serie che ha rilanciato la Spagna come produttore di serie ad alta tensione: personaggi come Il Professore e tutti i membri criminali impegnati in rapine praticamente impossibili solo da pensare. Si tratta del prodotto non in lingua inglese che è stato visto di più su Netflix.

Particolarmente attesa l’ultima stagione.