Classifica dei segni zodiacali di oggi 29 gennaio 2021. La settimana è volata in un baleno ed eccoci già a venerdì. Quali segni saranno favoriti dalle stelle e quali, al contrario, saranno bersagliati? Per scoprirlo, leggi la seguente classifica dei segni zodiacali di oggi 28 gennaio 2021.

Ariete

Secondo la classifica dei segni zodiacali oggi sarai senza dubbio in alto, tra i favoriti delle stelle. La Luna in ottimo aspetto ti fornirà di energia e vitalità. D’ora in poi riuscirai a risalire la china! 5 stelle.

Toro

Nelle prossime ore dovrai usare la massima cautela nel relazionarti con gli altri. Sarai particolarmente nervoso e se non farai attenzione, rischierai di offendere o fare arrabbiare qualcuno! Conta fino a dieci prima di parlare. 2 stelle.

Gemelli

Ti sveglierai pieno di energia e di entusiasmo. Si preannunciano giorni molto proficui che andranno sfruttati al meglio. Entro il 10 febbraio potrai succedere di tutto! Ci sarò anche chi riuscirà a liberarsi di un problema che lo ha tormentato a lungo. 4 stelle.

Cancro

Oggi darà il via a un fine settimana particolarmente intrigante in amore. Finalmente ritroverai la forma che avevi perso nei giorni passati e tornerà la voglia di riprendere un discorso sentimentale lasciato in sospeso. 4 stelle.

Leone

Secondo la classifica dei segni zodiacali non sarai tra i prediletti delle stelle, nonostante il passaggio della Luna nel tuo cielo. Il pianeta, infatti, oltre a donarti energia, aumenterò la tua irascibilità. Dovrai fare molta attenzione! 3 stelle.

Vergine

Avrai una bella forza e la lucidità mentale necessaria a chiarire cosa non va in amore. Nelle prossime ore sarai intenzionato a sistemare alcuni aspetti della tua vita, a fare orsine e chiarire le incomprensioni nate nei mesi passati. 4 stelle.

Bilancia

Sta per cominciare la tua vera rimonta. Da qui fino al 10 di febbraio i pianeti ti aiuteranno a sistemare alcuni aspetti del tuo lavoro, fare chiarezza in te stesso e riportare la tranquillità nella tua vita. 5 stelle.

Scorpione

Sarà un’altra giornata che ti metterà a dura prova. Nelle prossime ore dovrai sforzarti di contenere tutta la tensione nervosa che proverai, sennò finirai con lo sfogarla su chi ti sta vicino. Sii prudente!

Sagittario

Secondo la classifica dei segni zodiacali salirai sul podio dei favoriti degli astri. Nel corso della giornata potresti recuperare emozioni che non sentivi da molto tempo, avrai una bella motivazione e un desiderio crescente di riprenderti ciò che ti spetta di diritto. E nei prossimi giorni le stelle saranno due valide alleate. 5 stelle.

Capricorno

Il weekend comincerà bene e finirà meglio! Sarà un crescendo di sensazioni positive. Nelle prossime ore riacquisterai forza fisica e armonia interiore. Chi in amore ha perso la fiducia nell’altro, dovrà usare particolare cautela. 4 stelle.

Acquario

Si preannuncia un fine settimana molto stuzzicante per le coppie più collaudate: approfittatene! Nel corso della giornata potresti avvertire un’agitazione crescente, ma non sarà negativa. Si tratterà, piuttosto, di smania di fare, voglia di rivalsa. 5 stelle.

Pesci

Ti sveglierai con la voglia di tornare in pista dopo alcune giornate in cui eri k.o. Finalmente avrai voglia di vivere emozioni piacevoli e questo weekend potrà regalartene. Favoriti i contatti, le relazioni e i nuovi incontri. 4 stelle.