Oroscopo Branko oggi – venerdì 29 gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Branko per oggi venerdì 29 gennaio 2021. I giorni della settimana sono volati e in un attimo eccoci arrivati a venerdì. Cosa avranno in serbo i pianeti per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi venerdì 29 gennaio 2021: Ariete

Oggi, grazie anche a una bellissima Luna, avrai l’opportunità di recuperare un bell’affiatamento con il partner. La tua dolce metà tornerà a essere un po’ amico un po’ amante come ai primi tempi.

Previsioni Branko oggi venerdì 29 gennaio 2021: Toro

Oggi servirà avere grande prudenza, soprattutto in famiglia. Nel corso della giornata, infatti, è probabile che dovrai affrontare alcuni dissapori nati con i figli particolarmente polemici. Cerca di mantenere la calma.

Oroscopo oggi venerdì 29 gennaio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko oggi qualche Gemelli avrà l’opportunità inaspettata di fare un breve viaggio. Andrà colta al volo, perché potrebbe rivelarsi un’occasione d’oro per il proprio futuro.

Previsioni oggi venerdì 29 gennaio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko oggi potrebbe accadere qualcosa di bello, qualcosa di inaspettato. Nelle prossime ore potresti ricevere dei soldi. Sarà solo un assaggio di cosa ti aspetterà d’ora in poi.