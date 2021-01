Oroscopo Branko oggi – venerdì 29 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per oggi venerdì 29 gennaio 2021. I giorni della settimana sono volati e in un attimo eccoci arrivati a venerdì. Cosa avranno in serbo i pianeti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi venerdì 29 gennaio 2021: Leone

Oggi dovrai armarti di diplomazia e calma. Se ti ritroverai nel bel mezzo di una situazione animata, se qualcuno ti attaccherà dovrai scegliere la via della mediazione e non reagire d’istinto.

Previsioni Branko oggi venerdì 29 gennaio 2021: Vergine

Oggi le stelle ti incoraggeranno ad ascoltare il tuo intuito e diffidare della tanto amata razionalità. Nel corso della giornata potresti avere alcune intuizioni da non sottovalutare, perché potrebbero esserti di grande aiuto.

Oroscopo oggi venerdì 29 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko oggi la Luna sfiorerà il tuo settore degli incontri. Sarà la giornata ideale per uscire allo scoperto, per rimettersi in gioco in amore. Le occasioni saranno davvero ghiotte!

Previsioni oggi venerdì 29 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko oggi si preannuncia un’altra giornata molto faticosa. Nelle prossime ore potrebbe spuntare fuori un rivale alquanto ostinato. Dovrai munirti di sangue freddo e di una buona strategia per affrontarlo al meglio.