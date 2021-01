Oroscopo Branko oggi – venerdì 29 gennaio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per oggi venerdì 29 gennaio 2021. I giorni della settimana sono volati e in un attimo eccoci arrivati a venerdì. Cosa avranno in serbo i pianeti per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi venerdì 29 gennaio 2021: Sagittario

Oggi si prospetta una giornata molto stimolante. Giove e Mercurio ti convinceranno a riprendere in mano un affare, un progetto importante o ad avviarne uno nuovo. I più giovani potrebbero decidere di iscriversi a un corso di studi universitario.

Previsioni Branko oggi venerdì 29 gennaio 2021: Capricorno

Oggi sarai occupato in alcune faccende di carattere economico piuttosto delicate. È probabile che dovrai operare una spartizione, discutere di un conto in comune con l’ex coniuge. Cerca di mantenere la calma.

Oroscopo oggi venerdì 29 gennaio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Branko oggi gli astri favoriranno i contatti, le collaborazioni, le associazioni. Sarà la giornata più adatta per avviare un’attività con altre persone, unirsi a un gruppo, fare pubbliche relazioni.

Previsioni oggi venerdì 29 gennaio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko oggi si preannuncia una giornata particolarmente proficua sul lavoro. Ci sarà, infatti, chi potrà ottenere una promozione, un nuovo incarico, un avanzamento di carriera.