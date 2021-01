Oroscopo di domani, 30 gennaio 2021: previsioni per tutti i segni

Oroscopo di domani 30 gennaio 2021. Vuoi conoscere le previsioni astrologiche per domani riguardo i segni di terra, aria, acqua e fuoco? Sempre più persone ormai si rivolgono all’astrologia per avere un consiglio, una dritta preziosa che li aiuti ad affrontare la giornata. Scoprire cosa riservano le stelle per domani potrebbe darti una marcia in più! Se sei curioso, ecco di seguito le previsioni astrali, segno per segno, dell’oroscopo di domani.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani dovrai iniziare a dare spazio ai sentimenti. Più si avvicina il mese di febbraio e più l’amore reclamerà la tua attenzione. Nelle prossime giornate gli astri faciliteranno i nuovi incontri: approfittane!

Toro

Sarà l’inizio di un weekend interessante, grazie a una Luna in ottima posizione. Purtroppo, però, potresti sentire ancora la pressione dovuta alla tua condizione di precarietà. Un pressione che si è fatta sempre più stancante.

Gemelli

Dovresti concederti due giornate di relax e rimandare gli appuntamenti gravosi a un momento migliore. Nelle prossime ore potresti essere assalito da una sensazione di oppressione, di poca libertà. Qualcuno dovrà affrontare un problema di famiglia.

Cancro

Come indica l’oroscopo di domani comincerà un fine settimana molto stimolante in amore. Ti aspettano due giornate ricche di emozioni. Non sottovalutare le relazioni con il Toro e la Vergine, perché potrebbero durare a lungo!

Leone

Dovresti fare lo stretto necessario e niente di più. Sfrutta le prossime 48 ore per rilassarti, ricaricare le pile in vista dei prossimi cambiamenti di lavoro che dovrai affrontare, anche se malvolentieri.

Vergine

La Luna sarà nel tuo segno: sfrutta al meglio questo passaggio, lasciando andare nelle emozioni e zittendo, per una volta, la tua tanto amata ragione. Per un giorno non preoccuparti del domani, ma goditi il momento.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di domani ti accorgerai che la grande svolta della tua vita è a un passo da te. Le stelle, però, ti incoraggiano a fare il primo passo, a metterti in gioco e non aspettare che le cose ti piovano dall’altro.

Scorpione

Finalmente potrai regalarti un fine settimana tranquillo, dopo alcune giornate decisamente burrascose. Per questa giornata prova a concentrarti sull’amore e metti da parte le preoccupazioni legate al lavoro e ai soldi.

Sagittario

Si preannuncia un weekend piuttosto sottotono. Nelle prossime ore ti trascinerai pigramente, farai le cose a rallentatore, forse perché non ti trovi bene con alcune persone oppure porti avanti qualcosa che non ti piace.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di domani e dopo domani saranno due giorni in cui recupererai forza ed energia. Approfittane, per ricostruire un equilibrio interiore. L’ideale sarebbe avere accanto qualcuno che sappia sostenere questo momento di crescita e non lo ostacoli.

Acquario

Domani comincerà un weekend particolarmente promettente in amore. Ci sarà chi vivrà una sbandata, chi s’imbatterà in un colpo di fulmine, tanto spiazzante quanto inatteso. Usa le prossime 48 ore per staccare la spina dai problemi quotidiani e fare il pieno di energia.

Pesci

Si prospetta un fine settimana di alti e bassi. Dovresti rinviare le discussioni a un momento successivo e d evitare di scivolare nella trappola delle polemiche e delle discussioni sterili. Sul lavoro dovrai pazientare fino alla primavera inoltrata prima di avere delle risposte.