Oroscopo di oggi, 29 gennaio 2021: previsioni per tutti i segni

Oroscopo di oggi 29 gennaio 2021. Vuoi scoprire in anticipo le previsioni astrali per domani segno per segno? Sono sempre di più le persone appassionate di astrologia che cercano nelle stelle un segno, un suggerimento prezioso che possa aiutarle ad affrontare la giornata al meglio. Se sei curioso anche tu, leggi di seguito le previsioni astrologiche dell’oroscopo di domani, dedicate ai segni di terra, aria, acqua e fuoco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi sarà una giornata molto promettente, merito della Luna nel segno del Leone. E sarà solo un assaggio di cosa ti aspetterà da qui in avanti. Nelle prossime ore dovresti dare più spazio all’amore.

Toro

Sarà una giornata particolarmente nervosa. Dovrai gestire al meglio la tua suscettibilità, sennò finirai con il passare dalla parte del torto anche quando avrai ragione! Anche in amore occorrerà cautela.

Gemelli

Si prospetta una giornata molto stimolante. Dovrai farci il callo, perché d’ora in poi le stelle saranno molto benevoli con te. Qualcuno riuscirà perfino a superare un grattacapo che lo affliggeva da tempo.

Cancro

Come indica l’oroscopo di oggi e per tutto il weekend ti sentirai al top, come non succedeva da tempo. Ci sarà anche chi avrà un desiderio crescente di riaprire un discorso d’amore interrotto mesi prima.

Leone

Sarà un’altra giornata piuttosto nervosa. La Luna nel segno ti regalerà una bella carica di energia che rischierai di trasformare in rabbia alla prima tensione, al primo attacco sul posto di lavoro. Ti converrà avere molta prudenza.

Vergine

Sarai forte e desideroso di mettere ogni cosa a posto nella tua vita, di chiarire eventuali malintesi in amore. Finalmente i sentimenti saranno protagonisti indiscussi delle prossime giornate.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di oggi comincerà una fase della tua vita molto più felice e promettente. D’ora in avanti fino a metà febbraio sarai sostenuto da un cielo importante. Un cielo che ti permetterà di risolvere alcune difficoltà di lavoro, a schiarirti le idee e recuperare la serenità persa.

Scorpione

Ti aspetta l’ennesima giornata nervosa, ma già da sabato l’umore migliorerà di gran lunga. Nelle prossime ore, però, dovrai avere grande prudenza, perché correrai il rischio di andare su tutte le furie per un nonnulla.

Sagittario

Sarà una giornata splendida. Ti sveglierai motivato e grintoso come non mai. Nelle prossime ore potresti perfino provare sensazioni che sembravano sopite da tempo. Il tuo riscatto è sempre più vicino!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di oggi avrai una bella forza, serenità e ti sentirai in piena forma. Con il passare delle ore aumenteranno le emozioni positive. In amore, però, se da tempo hai perso la fiducia nel partner, dovrai avere prudenza.

Acquario

Sei alle porte di un weekend che si preannuncia particolarmente interessante in amore, per le relazioni più solide. Nelle prossime ore potresti sentirti un po’ agitato, ma sarà un’agitazione buona, più vicina a un desiderio di riscatto che alla tensione.

Pesci

Potrai tornare in carreggiata dopo dope alcune settimane decisamente no, in cui ha sentito il bisogno di restartene da solo. Nelle prossime giornate saranno facilitati gli accordi, i nuovi incontri, i contatti e le emozioni positive.