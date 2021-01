Oroscopo Paolo Fox domani – sabato 30 gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 30 gennaio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 29 gennaio 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 30 gennaio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai cominciare ad affrontare il tema amore. Più si avvicina febbraio e più le emozioni diventeranno importanti. Ora come ora senti un gran bisogno di appoggiarti a qualcuno, di sentirti supportato. Nei prossimi giorni le stelle favoriranno le nuove conoscenze, per cui se sei solo da tempo, dovresti uscire allo scoperto. I rapporti con Vergine e Capricorno saranno un po’ faticosi.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 30 gennaio 2021: Toro

Domani comincerà un weekend interessante. La Luna diventerà tua complice e chissà che non ti porti qualcosa di bello e inaspettato! Purtroppo, però, lo godrai a metà, perché da giorni ti trascini una profonda stanchezza e molti dubbi. Sul lavoro mancano le certezze di cui avresti bisogno adesso. Dovrai aspettare maggio per ottenere qualche conferma in più: tieni duro!

Oroscopo domani sabato 30 gennaio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti evitare gli strapazzi e riposarti un po’. Nelle prossime 48 ore potresti avere la sensazione di oppressione, di poca libertà. Se, poi, dovrai risolvere alcune difficoltà famigliari piuttosto barbose, il morale rischierà di finire sotto i piedi. Meglio non esporsi a troppi sforzi e aspettare che l’umore migliori. Ricordati, che stai vivendo un periodo particolarmente promettente.

Previsioni domani sabato 30 gennaio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani darà il via a un weekend intrigante per quel che riguarda i sentimenti. Non sottovalutare un Toro o una Vergine, perché potrebbero riservarti delle sorprese! Chi è impegnato sentimentalmente potrà contare sulle stelle di sabato per vivere belle emozioni. Chi, però, ha concluso una relazione l’anno scorso dovrà impegnarsi un po’ di più per ritrovare il sorriso e la fiducia nell’amore.