Oroscopo Paolo Fox domani – sabato 30 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 30 gennaio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 29 gennaio 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 30 gennaio 2021: Leone

Domani e domenica saranno due giornate da vivere in pieno relax. Devi ricaricare le pile in vista dei cambiamenti che ti aspettano. Ti stai rendendo conto che nel lavoro non potrai più fare le stesse cose, ma dovrai, invece, accettare alcune innovazioni, anche se malvolentieri. E non sarà facile, perché comporteranno qualche rinuncia! I Leone a capo di qualcosa faranno ancora più fatica a contrastare i tanti ostacolo astrali dei prossimi giorni.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 30 gennaio 2021: Vergine

Domani la Luna approderà sul tuo segno: ottimo inizio di weekend! Per le prossime 48 ore dovresti cercare di mettere a tacere la tua amata logica, la razionalità e provare ad abbandonarti alle emozioni, alla parte più intuitiva. Concediti il diritto di non pensare al futuro, ma rilassati e vivi i sentimenti a 360 gradi.

Oroscopo domani sabato 30 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai ancora più vicino al tuo riscatto e potrai toccarlo con mano. Non aspettare che le situazioni cambino da sole però! Sii affamato di novità, smanioso di metterti in gioco, avvia tu il cambiamento. Se saprai farlo, non dovrai aspettare molto. Già a febbraio qualcosa di bello potrebbe succedere. Hai un incredibile potenziale a tua disposizione e risorse invidiabili. In amore potrai ambire a qualcosa di importante.

Previsioni domani sabato 30 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani finalmente potrai goderti due giornate più tranquille dopo le fatiche di questa settimana. Anche se hai fatto il callo ai problemi, c’è da dire che lo scorso giovedì e venerdì ti hanno messo davvero a dura prova. Le stelle del fine settimana ti inviteranno a concentrarti sull’amore. Le relazioni a un passo dal capolinea e quella nate di recente dovranno affrontare nuove turbolenze. È probabile che febbraio porterà un aut aut.