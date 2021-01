Classifica dei segni zodiacali di oggi 30 gennaio 2021. L’ultimo weekend di gennaio è appena cominciato. Quali segni saranno favoriti dalle stelle e quali, al contrario, saranno bersagliati? Per scoprirlo, leggi la seguente classifica dei segni zodiacali di oggi 30 gennaio 2021.

Ariete

Secondo la classifica dei segni zodiacali sarai tra i favoriti delle stelle. Nelle prossime 48 ore l’amore, le relazioni e i nuovi incontri saranno favoriti: approfittane, per metterti in gioco! La Vergine e il Capricorno potrebbero darti qualche grattacapo! 4 stelle.

Toro

È appena cominciato un fine settimana che ha tutta l’aria di rilassarti e farti fare il pieno di energia, grazie a una bellissima Luna nel segno della Vergine. Tu, però, dovrai impegnarti a zittire le preoccupazioni di carattere pratico. 3 stelle.

Gemelli

Dovrai usare la massima cautela, specialmente in famiglia. Nelle prossime ore potresti sentirti piuttosto oppresso, soffocato dalle persone accanto a te. Avrai voglia di più libertà. Cerca di non cadere nella trappola delle discussioni. 2 stelle.

Cancro

È appena partito un fine settimana che potrà regalarti molte sorprese, specie sul fronte amoroso. Nelle prossime ore le stelle favoriranno i rapporti di coppia e i nuovi incontri. Se hai chiuso una storia da poco, dovresti sforzarti di recuperare la fiducia nell’amore. 3 stelle.

Leone

Come indica la classifica dei segni zodiacali non sarai nella cerchia dei favoriti neppure sabato. Il fatto è che dovrai presto affrontare dei cambiamenti, qualche innovazione radicale nel lavoro e non ne sei affatto soddisfatto. Per adesso concediti un weekend di relax. 3 stelle.

Vergine

La Luna approderà sul tuo cielo e ci rimarrà per tutto il weekend. Ritroverai una buona vitalità e voglia di amare. Sfrutta le prossime 48 ore per vivere le emozioni a 360 gradi e mettere da parte la tua amata ragione.

Bilancia

L’ora della tua rinascita si avvicina sempre di più. Gli astri ti daranno energia e risorse necessarie a realizzare i tuoi obiettivi, ma dovrai essere tu a compiere il primo passo e metterti in gioco! Le novità non ti pioveranno addosso dall’alto. 5 stelle.

Scorpione

Si preannuncia un fine settimana più sereno, dopo alcune giornate che ti hanno messo a dura prova. Gli astri ti incoraggeranno a tralasciare i pensieri legati al lavoro e al denaro, per concentrarti sull’amore, riavvicinarti a una persona. 3 stelle.

Sagittario

Secondo la classifica dei segni zodiacali non rientrerai nella cricca dei prediletti delle stelle. Purtroppo ti aspetta un fine settimana alquanto sottotono. Forse perché stai portando avanti qualcosa che non ti appassiona oppure perché hai a che fare con un ambiente che non ti piace, non ti fa stare bene. 2 stelle.

Capricorno

Saranno due giornate di forza ed energia. Sfruttale al meglio, dedicando del tempo a te stesso, cercando di recuperare l’equilibrio interiore. Il massimo sarebbe se vicino a te ci fosse qualcuno in grado di capirti e sostenerti. 4 stelle.

Acquario

Si prospetta un fine settimana che riporterà l’amore, le emozioni in primo piano. Nelle prossime ore, infatti, saranno diversi gli Acquario che potranno imbattersi in un colpo di fulmine. Goditi a pieno queste due giornate e ricarica le batterie. 5 stelle.

Pesci

Sarà una giornata di saliscendi emotivo. Per questo motivo ti converrà fare ben poco e rimandare gli impegni più gravosi a un giorno più tranquillo. Nelle prossime ore rischierai di innervosirti parecchio, soprattutto se avrai vicino a te una persona molto polemica. 2 stelle.