Frasi belle: ecco le migliori di oggi 30 gennaio

Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi e impegnati possa cambiare il mondo. In effetti, è l’unica cosa che è sempre accaduta.

Lavora come se non avessi bisogno di soldi. Ama come se non avessi mai sofferto. Danza come se nessuno ti guardasse.

(Satchel Paige)