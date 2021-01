Oroscopo Branko oggi – sabato 30 gennaio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per oggi sabato 30 gennaio 2021. Sta per cominciare un nuovo fine settimana. Cosa avranno in serbo i pianeti per Sagittario, Capricorno, Acquario e pesci? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi sabato 30 gennaio 2021: Sagittario

Oggi sarà una giornata piuttosto faticosa. Nelle prossime ore potresti scontrarti con alcuni concorrenti particolarmente agguerriti che ti metteranno in seria difficoltà. Se così fosse, cerca di mantenere calma e sangue freddo.

Previsioni Branko oggi sabato 30 gennaio 2021: Capricorno

Oggi potrebbe accaderti qualcosa di bello. Nel corso della giornata potrebbe arrivarti l’opportunità di fare un viaggio all’estero, non appena le circostanze esterne lo permetteranno. Non perdere l’occasione!

Oroscopo oggi sabato 30 gennaio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Branko oggi sarà la giornata ideale per staccare la spina dai pensieri di ogni giorni e ritagliare uno spazio per te. Perché non ti dedichi a un’attività rilassante, come il tai chi?

Previsioni oggi sabato 30 gennaio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko oggi qualche Pesci potrebbe imbattersi nell’ex coniuge intenzionato a discutere di una questione importante. Se così fosse, prova as ascoltarlo senza reagire d’istinto.