Oroscopo di domani, 31 gennaio 2021: domenica d’amore per Vergine e Capricorno

Oroscopo di domani 31 gennaio 2021. Vuoi conoscere le previsioni astrologiche per domani riguardo i segni di terra, aria, acqua e fuoco? Sempre più persone ormai si rivolgono all’astrologia per avere un consiglio, una dritta preziosa che li aiuti ad affrontare la giornata. Scoprire cosa riservano le stelle per domani potrebbe darti una marcia in più! Se sei curioso, ecco di seguito le previsioni astrali, segno per segno, dell’oroscopo di domani.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani il passaggio lunare nel segno della Vergine non ti metterà di malumore, ma nemmeno ti fornirà una grande carica di energia. Marte in Toro ti stimolerà a cominciare a risolvere alcuni problemi nati in passati. D’ora in avanti, con Mercurio e Giove a favore avrai le risorse necessarie per farlo.

Toro

Avrai dalla tua la Luna, Venere in ottimo aspetto oltre, naturalmente a Marte nel tuo cielo. Per questa giornata dovresti tenerti alla larga dai contrasti e dare spazio all’amore, alla tua relazione. Passione e carica erotica non ti mancheranno.

Gemelli

Sarai colto da un calo fisico e tensione nervosa. Per questa ragione ti converrà far passare la giornata senza discussioni o troppi impegni e riposarti in vista di febbraio. Il prossimo mese, infatti, le stelle ti offriranno opportunità imperdibili.

Cancro

Domani sarai particolarmente concreto, produttivo ed efficiente, merito del transito lunare nel segno della Vergine. Chi sarà al lavoro, potrà fare notevoli passi avanti. Chi, al contrario, vorrà trascorrere del tempo in famiglia o con il partner, potrà recuperare l’armonia persa in passato.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di domani ti alzerai con una importante presa di coscienza. Avrai la consapevolezza che esiste una strada per risolvere i tuoi problemi attuali. Nel frattempo, approfitta di questa domenica per riposare e fare il pieno di energia. Te lo meriti dopo una settimana particolarmente faticosa.

Vergine

La Luna sarà ancora nel tuo cielo, Venere e Marte in due segni amici: si preannuncia la giornata perfetta per dare spazio all’amore, ai sentimenti. Tu sarai disponibile e socievole, desideroso di passare del tempo insieme a persone piacevoli. Per stavolta, metti da parte la razionalità e lasciati guidare dalle emozioni.

Bilancia

Finalmente il peggio è alle tue spalle eppure nelle prossime ore potresti incappare in un momento di disagio, una piccola difficoltà in amore o in famiglia. Sarà solo un momento passeggero. Stai per cominciare un mese che ti aprirà porte insospettabili, sia sul lavoro sia in amore.

Scorpione

Il passaggio della Luna nel segno della Vergine ti permetterà di ritrovare un po’ di pace dopo l’agitazione e lo stresso accumulati nei giorni scorsi. Approfittane, per ricaricare le pile. Mercurio in aspetto contrario potrebbe causare nuovi dissapori intorno a te. Cerca di fare attenzione!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di domani dovrai gestire un umore che non sarà dei più allegri, per via di questa Luna in quadratura. Nelle prossime ore potresti accusare un piccolo calo fisico, sentirti nervoso o incappare in un contrattempo, un disagio in famiglia. Cerca di dedicare la giornata al puro relax e ricaricare le pile.

Capricorno

Ti aspetta una giornata molto intrigante per l’amore. Venere sarà ancora nel tuo segno, seppure per poco, la Luna e Marte in aspetto armonico: nelle prossime ore saranno facilitati gli incontri, le relazioni e i progetti di coppia. Chi è single dovrebbe mollare le proprie reticenze e mettersi in gioco.

Acquario

Sfrutta la giornata di domani per fermarti e fare programmi, piani in vista delle prossime settimane, senza fare mosse azzardate. Chi sta coltivando da tempo un progetto importante, dovrebbe iniziare a risparmiare denaro. Anche in amore ti servirà cautela e buonsenso.

Pesci

Dovrai contrastare una Luna in aspetto opposto che ti provocherà uno spiacevole grattacapo, forse un ritardo, un rallentamento o un appuntamento annullato. Anche in famiglia potrebbero nascere nuove discussioni. Meglio avere grande prudenza.