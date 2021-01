Oroscopo di oggi, 30 gennaio 2021: previsioni per tutti i segni

Oroscopo di oggi 30 gennaio 2021. Vuoi scoprire in anticipo le previsioni astrali per domani segno per segno? Sono sempre di più le persone appassionate di astrologia che cercano nelle stelle un segno, un suggerimento prezioso che possa aiutarle ad affrontare la giornata al meglio. Se sei curioso anche tu, leggi di seguito le previsioni astrologiche dell’oroscopo di domani, dedicate ai segni di terra, aria, acqua e fuoco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi dovresti mettere da parte il lavoro e dedicarti alla tua vita sentimentale. Più passeranno i giorni e più l’amore reclamerà la tua attenzione. Nelle prossime ore le stelle faciliteranno i nuovi incontri.

Toro

Sarà una giornata rilassante, grazie a un ottimo passaggio lunare nel segno della Vergine. Dovresti sfruttarla al meglio, cercando di staccare la spina dai problemi di lavoro e di soldi e concedendoti del riposo.

Gemelli

Per questa giornata ti converrà evitare gli sforzi e riposarti un po’. Ti aspettano 48 ore piuttosto agitate. Sarà facile essere assaliti da una sensazione di oppressione, sentire la mancanza di libertà, soprattutto in famiglia.

Cancro

Come indica l’oroscopo di oggi sarà una giornata che favorirà l’amore. Se stai portando avanti un rapporto di coppia consolidato nel tempo, potrai vivere un weekend ricco di emozioni.

Leone

Dovrai sfruttare le prossime 48 ore per staccare la spina, rilassarti e ricaricare le pile in vista delle prossime sfide lavorative. Ormai sei sempre più conscio del fatto che dovrai affrontare alcuni cambiamenti importanti, seppure faticosi.

Vergine

Per questo weekend ospiterai la Luna nel tuo segno: in cambio il pienate ti regalerà energia e voglia di amare. Approfittane, per zittire la tua parte più razionale e lasciarti trasportare da sentimenti ed emozioni.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di oggi sentirai aria di cambiamento. Ormai la tua rivincita personale si fa sempre più vicina, ma tu dovrai fare la tua parte e metterti in gioco. Le stelle ti offriranno le risorse necessari e dare forma ai desideri.

Scorpione

Finalmente potrai concederti due giorni di tranquillità, dopo una settimana decisamente estenuante. Dovresti approfittarne, per dedicarti all’amore, negli ultimi tempi un po’ troppo trascurato.

Sagittario

Ti aspetta un weekend decisamente sottotono. Nelle prossime ore potresti sentirti piuttosto giù di morale o nervoso. Il fatto è che stai facendo qualcosa che proprio non ti piace oppure sei costretto a frequentare persone che non ti piacciono. Di fronte a qualche nuovo contrattempo, prova a sdrammatizzare!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di oggi e domani potrai ritrovare la forza e la vitalità che ti sono mancate negli ultimi giorni. Approfittane, per ricostruire la tua armonia interiore. Ciò che più conta, d’ora in avanti, sarà avere al tuo fianco una persona che ti permetta di recuperare serenità.

Acquario

Un nuovo weekend è appena partito, un weekend in cui l’amore tornerà in primo piano. Nelle prossime ore le stelle favoriranno i nuovi incontri, i flirt e i colpi di fulmine. Se sei single da tempo, dovresti approfittarne e uscire allo scoperto!

Pesci

Ti aspettano 48 ore di alti e bassi. Ti converrà fare lo stretto indispensabile e niente di più. soprattutto se avrai a che fare con qualcuno che cercherà di provocarti, di fare polemiche. Cerca di mantenere la calma!