Oroscopo e classifica domani domenica 31 gennaio 2021: Passione ed eros per Toro e Vergine

Oroscopo e la classifica di domani domenica 31 gennaio 2021. Sta per concludersi la settimana e il mese di gennaio. Quali ultimi colpi di scena avranno in serbo i pianeti per i segni dello zodiaco? Il Toro e la Vergine saranno passionali come non mai, mentre i Gemelli potrebbero provare un po’ di stanchezza. Lo Scorpione ritroverà maggiore tranquillità, mentre i Pesci dovranno avere prudenza in famiglia. Vuoi saperne di più? Leggi il seguente oroscopo di domani e scopri la classifica di segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani la Luna transiterà nel cielo della Vergine: l’umore non sarà dei migliori, ma nemmeno intrattabile. L’energia marziana ti spronerà a voler risolvere i problemi accumulati nei mesi scorsi e con Mercurio e Giove in aspetto favorevole le possibilità saranno molto buone. Sfrutta la giornata per rilassarti un po’. 3 stelle.

Toro

Potrai contare sulla complicità delle due signore dello zodiaco, Luna e Venere, e dell’irruente Marte. Per le prossime ore ti converrà evitare ogni contrasto e concentrarti piuttosto sul tuo rapporto di coppia, sull’amore. Passione ed eros arricchiranno la giornata. 4 stelle.

Gemelli

Nel corso della giornata potresti essere assalito da molta stanchezza fisica e una profonda agitazione. Dovresti fare trascorrere la giornata senza troppi scossoni e ricaricare le pile in vista di febbraio, un mese che sarà ricco di opportunità professionali e sentimentali. 3 stelle.

Cancro

Il passaggio della Luna in Vergine ti renderà particolarmente pratico, produttivo e organizzato. Se passerai la domenica al lavoro, potrai ottenere risultati importanti. Se, però, deciderai di dare spazio all’amore, alla famiglia avrai l’opportunità di cominciare a recuperare, a risolvere le tensioni nate in passato. 3 stelle.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di domani potresti svegliarti con più consapevolezza, con la certezza assoluta che troverai il modo di risolvere i tuoi problemi. Sfrutta la giornata per rilassarti e recuperare le tue energie, perché le prossime settimane ti costringeranno ad affrontare cambiamenti di lavoro radicali. 3 stelle.

Vergine

La Luna sarà nel tuo segno, Venere in Capricorno e Marte transiterà nel cielo del Toro. Sarà una giornata buona da dedicare a i sentimenti. Tu sarai bendisposto e passionale, avrai voglia di relazionarti con persone piacevoli, interessanti. Metti da parte i pensieri di carattere pratico e concentrati sulle emozioni. 5 stelle.

Bilancia

Anche se il periodo buio è definitivamente alle tue spalle, nelle prossime ore potresti incappare in una piccola complicazione, in amore o in famiglia. Nulla di così preoccupante! Sta per cominciare febbraio, un mese che ti permetterà di realizzare una grande svolta, sotto ogni punto di vista. 4 stelle.

Scorpione

La Luna nel segno della Vergine ti regalerà un po’ di tregua dalle tensioni vissute nei giorni scorsi. Domani potrai recuperare la tranquillità, ma dovrai comunque impegnarti per non discutere in casa. Mercurio in quadratura, infatti, potrebbe causare nuovi conflitti intorno a te. Meglio essere prudenti. 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di domani l’umore potrebbe non essere dei migliori, colpa di una Luna in quadratura. Nel corso della giornata sarà facile sentirsi un po’ fiacchi, confusi o imbattersi in un fastidioso contrattempo, un ritardo o un malinteso in famiglia. Meglio trascorrere la giornata nel puro relax e conservare le energie per le prossime giornate. 3 stelle.

Capricorno

Si preannuncia un’ottima giornata, soprattutto sul fronte amoroso. Venere nel tuo Segno, Marte e Luna in aspetto favorevole: sarà una giornata che favorirà le coppie, i nuovi incontri, le amicizie. Dovresti approfittarne e metterti in gioco, considerato anche il fatto che molto presto il pianeta dell’amore ti saluterà. 5 stelle.

Acquario

Per questa giornata ti converrà evitare mosse azzardate, ma fermarti a fare programmi per il futuro. Se hai già in mente un progetto importante da realizzare nei prossimi giorni, dovresti cominciare a risparmiare. In amore servirà cautela, almeno finché Venere e Marte non saranno favorevoli. 3 stelle.

Pesci

Sarà una giornata piuttosto faticosa. La Luna in opposizione potrebbe provocare qualche antipatico imprevisto, un ritardo oppure un appuntamento salato. Nelle prossime ore potresti perfino discutere in casa con un famigliare particolarmente polemico. Sii prudente! 2 stelle.