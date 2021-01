Oroscopo Paolo Fox domani – domenica 31 gennaio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 31 gennaio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 31 gennaio 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 31 gennaio 2021: Sagittario

Domani sarai ancora piuttosto insofferente. Nel corso della giornata potresti accusare anche un piccolo calo fisico, forse un malessere alle gambe, tuo punto debole da sempre. Il fatto è che da giorni ti senti oppresso, limitato nella tua libertà oppure stai vivendo dei conflitti in famiglia o in amore. Tieni duro!

Previsioni Paolo Fox domani domenica 31 gennaio 2021: Capricorno

Domani sarà una giornata all’insegna delle riflessioni, delle prese di coscienza. Chi adesso riuscirà ad appianare dei problemi di lavoro, dovrà darsi da fare e non rimandare. Avere ospitato Venere nel tuo segno ti ha permesso di fare chiarezza in amore. Qualcuno avrà potuto confermare una relazione, qualcun altro avrà lasciato il partner, ma d’ora in poi dovrà riaprirsi agli altri.

Oroscopo domani domenica 31 gennaio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata particolarmente stimolante. Ormai provi un entusiasmo incontenibile, smani dalla voglia di stravolgere la tua vita. E a febbraio le opportunità saranno davvero tante, ma tu dovrai fare attenzione ai soldi. Forse stai già pensando a un progetto che, però, costa parecchio.

Previsioni domani domenica 31 gennaio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai contrastare la Luna in opposizione: cerca di contenere il nervosismo che proverai! Dovresti cominciare a buttarti alle spalle le tensioni di dicembre e pensare al futuro con più ottimismo. Già a partire da febbraio e marzo potrebbe muoversi qualcosa nel lavoro, anche se il meglio arriverà a primavera inoltrata. Tra maggio e giugno potrai stringere nuovi accordi, firmare dei contratti.