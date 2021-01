Classifica dei segni zodiacali di oggi 31 gennaio 2021. L’ultimo weekend di gennaio sta per terminare. Quali segni saranno favoriti dalle stelle e quali, al contrario, saranno bersagliati? Per scoprirlo, leggi la seguente classifica dei segni zodiacali di oggi 30 gennaio 2021.

Ariete

Secondo la classifica dei segni zodiacali non sarai fra i favoriti delle stelle. La Luna nel segno della Vergine non ti renderà di buonumore, ma nemmeno troppo nervoso. L’energia di Marte potrebbe indurti a prendere in mano alcuni problemi nati nei mesi scorsi e provare a risolverli. Mercurio e Giove staranno al tuo fianco. 3 stelle.

Toro

Con la Luna, Venere e Marte in ottimo aspetto sarai stracolmo di carica erotica e di passione. Dovresti approfittarne, per dedicare la domenica all’amore, ai sentimenti ed evitare le difficoltà pratiche e le discussioni. 4 stelle.

Gemelli

Nelle prossime ore potresti sentirti molto stanco e nervoso, pur non conoscendo la ragione. Ecco perché ti converrà passare la giornata in tranquillità, senza strapazzi e ricaricare le batterie in vista delle prossime settimane. 2 stelle.

Cancro

Il transito della Luna nel cielo della Vergine ti farà diventare più produttivo ed efficiente che mai. Se sarai al lavoro potrai fare progressi notevoli. Chi non lavorerà, dovrebbe approfittarne per recuperare la serenità in amore o in famiglia. 4 stelle.

Leone

Come indica la classifica dei segni zodiacali sarai uno fra i segni più favoriti degli astri. Nelle prossime ore, infatti, le stelle ti aiuteranno ad avere una presa di coscienza importante. Capirai che una via di uscita dai tuoi problemi c’è, anche se comporterà un cambiamento radicale nella tua vita. 4 stelle.

Vergine

Con la Luna nel tuo segno, Venere in capricorno e Marte nel cielo del Toro avrai voglia di amare, passionalità e una buona carica erotica. Sfrutta la giornata per metterti in gioco, per avvicinare una persona che ti interessa da tempo. 5 stelle.

Bilancia

Anche se il peggio è ormai alle spalle, in questa giornata potresti vivere qualche piccola complicazione in amore o in famiglia. Non ti scoraggiare! Sati per cominciare una fase della tua vita che ti consentirà di rinascere sotto ogni punto di visita! 4 stelle.

Scorpione

Potrai recuperare un po’ di serenità dopo le ultime giornate particolarmente agitate, grazie al passaggio lunare nel cielo della Vergine. Dovresti comunque fare attenzione in amore e in famiglia, perché Mercurio contrario potrebbe creare nuovi dissapori. 3 stelle.

Sagittario

Secondo la classifica dei segni zodiacali sarai molto in basso, per colpa di una Luna in aspetto contrario. Il pianeta potrebbe farti sentire la stanchezza o un po’ di confusione. Ci sarà chi incapperà in un imprevisto irritante o un’incomprensione in famiglia. Meglio fare attenzione. 2 stelle.

Capricorno

La Luna e Marte in ottimo aspetto, Venere nel tuo segno ancora per pochi giorni: dovresti sfruttare la giornata per dedicarti all’amore, al rapporto di coppia, a fare nuovi incontri. Con un cielo così, le occasioni saranno d’oro! 5 stelle.

Acquario

Per questa giornata dovresti evitare azioni azzardate e rimanere fermo a riflettere, a fare un programmi per le prossime settimane. D’ora in avanti sarà necessario cominciare a gestire con attenzione i soldi, altrimenti non potrai realizzare un progetto a cui tieni in modo particolare. 3 stelle.

Pesci

Nelle prossime ore dovrai fare i conti con la Luna in aspetto opposto. Il pianeta potrebbe causarti qualche spiacevole grattacapo, un ritardo, una complicazione. Ci sarà chi discuterà in famiglia. Sarà meglio usare estrema cautela. 2 stelle.