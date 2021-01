Oroscopo Branko domani – lunedì 1 febbraio 2021 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per domani lunedì 1 febbraio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, dai uno sguardo all’anteprima tratta dall’oroscopo di Branko per domani, rivolta a tutti i segni dello zodiaco. Se, poi, vuoi entrare nel dettaglio, puoi leggere l’oroscopo di Branko per domani dedicato ai primi 4 segni, ai 4 segni di mezzo e infine ai 4 segni finali dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani lunedì 1 febbraio 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Domani l’Ariete e i Gemelli potranno contare sulla complicità di una bellissima Venere, mentre per il Toro il pianeta dell’amore si farà più freddo. Il nuovo transito di Venere porterà più soldi al Cancro.

Previsioni Branko domani lunedì 1 febbraio 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone e lo Scorpione dovranno fare i conti con una Venere decisamente più fredda, mentre per la Bilancia comincerà un periodo promettente in amore. Il pianeta dell’amore influirà positivamente sul lavoro della Vergine.

Oroscopo domani lunedì 1 febbraio 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sagittario e i Pesci potranno beneficiare del nuovo passaggio di Venere. Il pianeta entrerà nel segno dell’Acquario e da lì influenzerà il patrimonio personale del Capricorno.