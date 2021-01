Oroscopo Branko domani – sabato 1 febbraio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Branko per domani 1 febbraio 2021. Sta per cominciare il mese di febbraio. Cosa avranno in serbo i pianeti per l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 1 febbraio 2021: Ariete

Domani la bella Venere si trasferirà nell’amico Acquario e da lì inonderà di felicità il tuo cielo astrale. Finalmente potrai concentrarti sull’amore, recuperare un rapporto conflittuale, conoscere nuove persone.

Previsioni Branko domani lunedì 1 febbraio 2021: Toro

Domani il nuovo passaggio di Venere nel cielo dell’Acquario renderà l’amore freddo. D’ora in avanti dovrai usare molta cautela, perché correrai il rischio di diventare più egoista nei confronti del partner. Sii prudente!

Oroscopo domani lunedì 1 febbraio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko domani Venere raggiungerà il Sole, Mercurio, Giove e Saturno nell’Acquario. Questo nuovo transito sarà un serio indizio di eventi positivi, anche in campo sentimentale!

Previsioni domani lunedì 1 febbraio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko domani Venere lascerà l’opposizione per raggiungere il plotone di stelle già presente in Acquario. Questo punto del cielo influenza il denaro che arriva dalle altre persone: potrai cominciare a chiedere prestiti, finanziamenti o contributi.