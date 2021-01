Oroscopo Branko domani – sabato 1 febbraio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani 1 febbraio 2021. Sta per cominciare il mese di febbraio. Cosa avranno in serbo i pianeti per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 1 febbraio 2021: Leone

Domani Venere entrerà nel cielo dell’Acquario, in posizione opposta. Il pianeta dell’amore diventerà più freddo nei tuoi confronti. D’ora in avanti dovrai avere estrema cautela in amore, ma anche nei rapporti interpersonali.

Previsioni Branko domani lunedì 1 febbraio 2021: Vergine

Domani Venere si farà più pratica e influenzerà il tuo lavoro. A febbraio avrai un cielo professionale così interessante che sarebbe un peccato non approfittarne. Nei prossimi giorni dovrai metterti in gioco: inviare il curriculum, candidarti per un incarico o fissare un colloquio.

Oroscopo domani lunedì 1 febbraio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani il mese comincerà nel migliore dei modi con una Venere in splendida posizione. Con stelle come queste potrà accadere di tutto, anche una fuga d’amore con fiori d’arancio!

Previsioni domani lunedì 1 febbraio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani Venere diventerà decisamente fredda con te! Ti converrà avere grande prudenza in amore e più in generale nelle relazioni con gli altri, perché sarà facile scivolare in una discussione.