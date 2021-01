Oroscopo Branko domani – sabato 1 febbraio 2021 – Previsioni astrali per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per domani 1 febbraio 2021. Sta per cominciare il mese di febbraio. Cosa avranno in serbo i pianeti per il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 1 febbraio 2021: Sagittario

Domani Venere raggiungerà il Sole, Mercurio, Giove e Saturno in bella posizione: e sarà subito amore… Ti aspettano giornate ricche di occasioni ghiotte da non lasciarsi sfuggire. Se sei solo da tempo, dovresti sfruttarle al meglio!

Previsioni Branko domani lunedì 1 febbraio 2021: Capricorno

Domani Venere passerà in Acquario, il settore del cielo che rappresenta il tuo patrimonio personale, i beni mobili e immobili: azioni, titoli di stato, fondi d’investimento e via dicendo.

Oroscopo domani lunedì 1 febbraio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Branko domani arriverà Venere nel tuo segno e si unirà al Sole, Mercurio, Giove e Saturno. Che mese! Comincerai febbraio da favorito, perché avrai dalla tua parte un quintetto di pianeti notevoli.

Previsioni domani lunedì 1 febbraio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani Venere farà il suo ingresso nel cielo dell’Acquario, accanto al Sole, Mercurio, Giove e Saturno. La tua generosità e l’empatia tipiche del tuo carattere saranno al massimo.