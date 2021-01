Oroscopo Branko oggi – domenica 31 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per oggi domenica 31 gennaio 2021. Il mese di gennaio sta per concludersi. Cosa avranno in serbo i pianeti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi domenica 31 gennaio 2021: Leone

Oggi sarà una giornata buona per le compravendite immobiliari. Se da tempo stai considerando l’eventualità di comprare o vendere un immobile, le prossime ore saranno particolarmente promettenti.

Previsioni Branko oggi domenica 31 gennaio 2021: Vergine

Oggi il transito della Luna nel tuo segno ti circonderà di un alone di fascino. Dovresti approfittarne, per metterti in gioco. Se lo farai, potrai sedurre chiunque ti interessi in questo momento.

Oroscopo oggi domenica 31 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko oggi ci sarà chi sarà assalito da qualche ripensamento. Sarà solo l’inizio! Febbraio sarà un mese che ti incoraggerà a mettere in discussione molte situazioni, in amore e nel lavoro.

Previsioni oggi domenica 31 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko oggi ti alzerai dal letto con il desiderio di fare della solidarietà, di tendere una mano al prossimo. Finalmente stai ritrovando un po’ di serenità dopo una settimana decisamente no.