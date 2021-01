Oroscopo Branko – settimana dall’1 al 7 febbraio 2021 – Previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dall’1 al 7 febbraio 2021. La prima settimana di febbraio sta per partire. Come la affronteranno i segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà molto bene. Lunedì, infatti, Venere tornerà in aspetto favorevole, mentre mercoledì potresti ricevere inaspettatamente dei segnali sexy. Domenica avrai una serata nervosa: sii prudente!

Toro

Lunedì Venere diventerà contraria e tu dovrai usare cautela in amore. Martedì qualcuno riceverà un nuovo incarico di lavoro, mentre venerdì sarai assalito da una profonda stanchezza.

Gemelli

Martedì l’amore tornerà in auge, grazie a una Venere di nuovo attiva. Mercoledì qualche Gemelli potrebbe imbattersi in un incontro fatale, mentre giovedì ci saranno nuove opportunità di lavoro.

Cancro

Martedì sarai reclamato dalla famiglia, forse dai figli, mentre mercoledì dovrai impegnarti per recuperare il tuo rapporto di coppia. La settimana si concluderà con una domenica all’insegna delle piccole gioie.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì Venere diventerà opposta, ma mercoledì si preannuncia una giornata proficua grazie a stelle favorevoli. Venerdì dovrai affrontare alcune spese per la casa.

Vergine

Lunedì Venere diventerà pratica e favorirà il lavoro, mentre mercoledì sarai impegnato nel portare avanti una trattativa serrata, forse immobiliare. Sabato gli astri ti inviteranno a staccare la spina.

Bilancia

Lunedì Venere raggiungerà una splendida posizione e favorirà l’amore. Già da martedì sarai protagonista indiscusso della giornata. Giovedì, oltretutto, potresti ricevere degli incassi inaspettati.

Scorpione

Mercoledì dovrai cercare di tenere a freno la tua natura possessiva, altrimenti farai allontanare il partner. Venerdì sarà necessario trovare un equilibrio tra ragione e sentimento, mentre domenica sarai occupato a discutere di affari.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana inizierà in maniera pimpante. Martedì infatti potresti imbatterti in un magico incontro. Giovedì dovrai affrontare delle complicazioni inutili, mentre sabato le stelle ti daranno un grande slancio.

Capricorno

Martedì ti sveglierai con la fame di successo. Successo che riuscirai a ottenere già mercoledì. Sabato potrai fermarti e fare un bilancio più che positivo della settimana: finalmente stai risalendo la china!

Acquario

Lunedì accoglierai Venere nel tuo segno, mentre mercoledì si apriranno nuovi mercati che non avevi preso in considerazione finora. Venerdì dovrai farti valere con alcuni rivali particolarmente aggressivi.

Pesci

Martedì ci sarà chi sarà colto da qualche sogno sensuale, mentre mercoledì qualcuno potrebbe trovare il coraggio di fare una fuga d’amore. Domenica le stelle ti incoraggeranno a dormire un po’ di più.