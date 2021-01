Oroscopo e classifica dei segni zodiacali domani lunedì 1 febbraio 2021: il riscatto di Bilancia e Gemelli

Oroscopo e la classifica di domani lunedì 1 febbraio 2021. Un nuovo mese sta per cominciare, un mese che stravolgerà le vite di molti segni zodiacali. Piccoli contrattempi per l’Ariete, il Toro e lo Scorpione. I Gemelli ritroveranno l’entusiasmo, mentre i Pesci riscopriranno la passione. Vuoi saperne di più? Leggi il seguente oroscopo di domani e scopri la classifica di segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani la Luna in aspetto opposto ti potrebbe creare qualche impedimento, come in rallentamento, un ritardo, un piccolo disagio. Per fortuna ci sarà una schiera di pianeti in aspetto favorevole capeggiata da Mercurio e Giove: non mancheranno idee e le opportunità per realizzarle. 4 stelle.

Toro

La Luna nel segno della Bilancia ti causerà qualche intoppo nel corso della giornata. Potresti imbatterti in un irritante contrattempo o ritrovarti con tante cose da fare e molta confusione: servirà prudenza per contenere una certa agitazione. D’ora in avanti dovrai cominciare a risparmiare di più! 2 stelle.

Gemelli

Si preannuncia un’ottima giornata grazie a un plotone di pianeti a favore. Ritroverai la voglia di buttarti nelle situazioni, di avviare nuovi progetti, conoscere persone interessanti, in poche parole la voglia di metterti in gioco. Stai per ricevere buone notizie. D’ora in avanti sarai fra i segni favoriti, sia in amore che nel lavoro. 4 stelle.

Cancro

Dovrai fare i conti con una Luna in quadratura che potrebbe amplificare la tua enorme emotività. Anche se servirà molta pazienza prima di risalire la china e recuperare la tranquillità di cui hai bisogno adesso, per lo meno non dovrai più fronteggiate l’opposizione di Saturno. Occhio alle spese! 3 stelle.

Leone

Anche se la Luna comincerà un transito favorevole, dovrai comunque contrastare molti pianeti in opposizione. Ti sembrerà di essere in guerra da molto tempo. Sotto sotto però a te piace metterti alla prova e dimostrare il tuo coraggio. Prova a semplificarti un po’ la vita. 3 stelle.

Vergine

Dovresti provare a recuperare un po’ sia a livello mentale che fisico. A parte questo, non avrai un cielo contrario. Il prossimo passaggio di Venere nel segno dell’Acquario favorirà talmente tanto il lavoro, che rischierai di mettere l’amore in secondo piano. Non commettere questo errore! 4 stelle.

Bilancia

Splendido inizio settimana, grazie all’arrivo della Luna nel tuo segno. Sta per cominciare febbraio, un mese che ti consentirà di rinascere, sotto ogni punto di vista. Tu, però, dovrai trovare la forza di mollare le tue reticenza e metterti in gioco. Nuove opportunità di lavoro all’orizzonte. 5 stelle.

Scorpione

Non sarà una giornata fra le più semplici, per colpa della Luna in Bilancia. Nelle prossime ore potresti avere qualche difficoltà nel lavoro, un malinteso con un collaboratore, progetti che non decollano o discussioni in famiglia. Dovrai impegnarti per contenere alcuni scatti d’ira, la rabbia che Marte in aspetto opposto potrebbe suscitarti di fronte al primo inciampo. 2 stelle.

Sagittario

La settimana partirà alla grande, grazie alla Luna in buon aspetto. D’ora in avanti potrai aspettarti nuove opportunità, proposte, incontri interessanti. Febbraio sarà un mese che ti permetterà di prenderti la tua rivalsa, in amore come pure sul lavoro. 5 stelle.

Capricorno

La Luna sarà in aspetto contrario: ti converrà usare molta cautela in amore e nel lavoro. C’è da dire, però, che hai recuperato forza e pi consapevolezza. Sul fronte lavorativo ci sarà chi potrà levarsi un sassolino dalla scarpa co un collaboratore. Cerca di essere più oculato nelle spese! 3 stelle.

Acquario

Con la quantità di pianeti schierati nel tuo cielo dovrai aspettarti di vivere una profonda agitazione. Se sarai concentrato su un obiettivo specifico, costruttivo, si trasformerà in agitazione produttiva. L’importante sarà non bloccarsi, non porsi dei limiti, ma puntare in alto. 5 stelle.

Pesci

In amore si preannunciano due mesi, quelli d febbraio e marzo, particolarmente promettenti. Con Marte in aspetto armonico la passione si risveglierà. Chi di recente ha interrotto una relazione, troverà la forza di voltare pagina e cominciare a guardarsi intorno. Sul lavoro servirà ancora pazienza. 3 stelle.